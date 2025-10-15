Pablo Laurta negó a declarar por el crimen del chofer: ¿Qué pasará ahora con la causa del doble femicidio?

Se presentó ante la Fiscalía durante cuatro horas pero no quiso hablar. Cuál será su futuro judicial.

Luego de casi cuatro horas de audiencia, Pablo Laurta , autor del doble femicidio en Córdoba y presunto autor del asesinato del chofer Martín Palacios, se negó a prestar declaración por este último crimen.

Se confirmó que, por pedido de su abogado oficial, no prestó testimonio ante la fiscal. El acusado ingresó a la Fiscalía de Concordia cerca de las 9.30 y hasta las 13.00 horas estuvo reunido con su abogado: "Se creyó que por el tiempo que transcurrió estaba declarando, pe ro finalmente se negó".

Respecto al crimen de Palacio, la Justicia refuerza la hipótesis de que fue el autor de su asesinato, luego de haber encontrado un cuerpo en la zona donde ambos fueron vistos juntos por última vez . Los restos hallados coinciden en un 99% con el conductor, aunque falta la identificación oficial.

chofer desaparecido cuerpo

La causa por el presunto crimen del remisero se investiga por fuera del doble femicidio de Córdoba, a pesar de que en ambas el principal acusado es el uruguayo.

Se presume que la relación que mantenía con Palacio comenzó en pandemia y que el contacto entre ambos era habitual. "Había un vínculo que venía de la pandemia, del 2020, entre ambos. Se conocían desde aquel entonces, siempre había un intercambio de diálogos”, explicó el periodista Rodrigo Alegre en Telenoche

Ahora se espera su traslado a Córdoba para declarar por el doble femicidio de su expareja y su exsuegra. La jueza de Garantías convocó a una audiencia para definir su prisión preventiva y ordenar luego su viaje a suelo cordobés.

El macabro plan de Pablo Laurta para cometer el doble femicidio

Con los nuevos detalles que surgen en la investigación por el doble femicidio en Córdoba que cometió Pablo Laurta, seguido del secuestro de su hijo menor de edad, se conoció el plan criminal que ideó para cruzar de Uruguay hacia Argentina y cometer crímenes atroces.

Según reveló en conferencia de prensa el ministro de Seguridad de Entre Ríos, Néstor Roncaglia, Laurta estuvo durante diez días practicando kayak para poder concretar su plan de cruzar el río Uruguay e ingresar a Argentina sin dejar rastros. El ministro lo calificó como "una mente criminal metódica".

En la conferencia, el funcionario detalló que el creador de "Varones Unidos" alquiló una cabaña en Salto (Uruguay), "deja su auto particular allí, practica durante diez días cómo manejar el kayak y se cruza a nuestra provincia, donde esconde la embarcación en un monte de Puerto Yeruá".

El viaje que planeó Laurta con el chofer desaparecido

A partir de este momento comienza su relación con el chofer de aplicación, Martín Palacios -que ya lo había transportado en otras ocasiones-, quien toma el viaje que Laurta pide desde la terminal de Concordia. Le ofreció más de un millón de pesos para hacer un viaje hasta Rafaela, en Santa Fe.

Este encuentro que ocurrió el pasado 7 de octubre, quedó registrado por cámaras de seguridad del lugar. En las imágenes que trascendieron se ve al femicida saludar al conductor de un Toyota Corolla blanco y cargar su equipaje en el baúl del vehículo alrededor de las 20 horas. Según las autoridades, el automóvil coincide con la descripción brindada por los familiares de Palacios.