Búsqueda de Santiago en La Herradura: retomaron las tareas para encontrar al joven arrastrado por la corriente

Este sábado desde las 7:30 horas se reanudó el operativo en las aguas del río Limay en Plottier. Se trata del tercer día consecutivo de búsqueda.

Este sábado por la mañana se retomaron las tareas de búsqueda de Santiago , el joven de 17 años que fue arrastrado por la corriente del río Limay en el sector de La Herradura , en la ciudad de Plottier. El operativo se reactivó desde las 7:30, con la participación de distintas fuerzas.

Las acciones volvieron a desplegarse en el agua y en la costa sin novedades positivas hasta el momento. Así lo confirmó el subcomisario Raúl Cabezas , de la Dirección de Bomberos de la Policía, en declaraciones a LM Neuquén . “Por el momento no tenemos ningún tipo de novedad sobre la aparición", señaló el jefe policial.

Cabezas detalló que en la zona trabajan Bomberos de la Policía con buzos en una embarcación , personal de Prefectura Naval Argentina con una moto de agua y Defensa Civil de la Municipalidad de Plottier con otra embarcación.

tercer dia rastrillaje santiago 1

Además, se prevé que se sumen más medios náuticos pertenecientes a instituciones que ofrecieron colaboración durante la jornada.

Las tareas se concentran nuevamente en el sector de La Herradura, sobre el río Limay, una zona no habilitada como balneario, caracterizada por corrientes fuertes, pozones y remolinos.

¿Qué pasó el 1º de enero?

En paralelo a la reanudación de la búsqueda, se conocieron detalles sobre el día de la desaparición de Santiago. En diálogo con LM Neuquén, Marcelo Guzmán, guardavidas de Plottier, explicó que el aviso inicial se recibió el jueves alrededor de las 12.30 y que en un primer momento se presumía que era una niña.

En ese horario aún no había cobertura formal en La Herradura, ya que el servicio habitual comienza a las 15 y el sector no cuenta con guardavidas durante la mañana.

tercer dia rastrillaje santiago 2

Al llegar al lugar, los guardavidas iniciaron la búsqueda junto a personal de Náutica de Neuquén y posteriormente con Bomberos. Tras un primer rastrillaje, se confirmó que la persona desaparecida era un joven de 17 años.

Un dato relevante surgió este viernes, cuando un hombre que estuvo presente en el lugar aportó información clave. Según su relato, los dos chicos se arrojaron al agua desde un sector ubicado frente al mangrullo, aproximadamente a mitad de la isla, por fuera del bollado que delimita el área donde suele realizarse la cobertura preventiva.

Ambos comenzaron a pedir ayuda, pero los gritos no se escuchaban por el volumen de la música. Cuando la música se detuvo, este hombre oyó los pedidos de auxilio y se arrojó al río para asistirlos. Logró rescatar al chico de 13 años, pero explicó que no pudo continuar ayudando a Santiago, ya que se encontraba exhausto, no hacía pie y la corriente era muy fuerte.

herradura

¿Cómo es el lugar donde desapareció Santiago?

Según precisaron las autoridades, el punto donde Santiago fue visto por última vez corresponde al ingreso informal a La Herradura, sobre el cauce principal del río Limay, en la costa norte, a unos 500 metros aguas arriba del sector más concurrido por vecinos. Ese punto es considerado el “lugar cero” del operativo.

Desde allí se desplegaron rastrillajes aguas abajo, siguiendo la dinámica del río y las corrientes predominantes. En las primeras jornadas, los trabajos se extendieron hasta 2.700 metros, con búsquedas en ambas márgenes y rastrillajes subacuáticos de hasta 9 metros de profundidad, sin resultados positivos.

lugar desaparición santiago

Desde el Sindicato de Guardavidas de Neuquén (Segune), su secretario general, Ariel Tarifeño advirtió que Santiago no sabía nadar y que ese jueves el río presentaba un caudal elevado, que pasó de 350 a 410 metros cúbicos por segundo, incrementando notablemente la fuerza de la corriente.

Además, recordó que Plottier no cuenta con balnearios habilitados, por lo que ninguna zona de la costa está autorizada para el baño recreativo. Los puestos de guardavidas existentes cumplen funciones preventivas, no de rescate permanente, y el plantel total está integrado por 17 profesionales.