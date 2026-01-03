La comunidad venezolana en Neuquén tras la captura de Maduro: "Es una noticia que esperábamos hace mucho"

Son más de 25 mil venezolanos que viven la región. Este sábado por la tarde harán una concentración en el centro de la ciudad.

La confirmación de la captura de Nicolás Maduro este sábado generó una fuerte repercusión en Neuquén , donde la comunidad venezolana expresó alivio, emoción y esperanza tras una noticia que esperaban desde hace años.

En ese marco, residentes venezolanos convocaron a una concentración para este sábado a las 18 horas en el Monumento a San Martín , para celebrar lo que consideran el fin de una etapa oscura en la historia de su país.

Nohelia García , vocera del grupo de residentes venezolanos en Neuquén, aseguró que la noticia fue recibida con felicidad y profunda emoción por parte de sus compatriotas. “Es difícil expresar lo que estamos sintiendo. No solamente yo, sino todos mis paisanos venezolanos” expresó en diálogo con LM Neuquén .

La referente de la comunidad venezolana sostuvo que, si bien reconoce que aún quedan desafíos por delante, la detención de Nicolás Maduro marca un punto de inflexión.

"Esta es una noticia que esperábamos desde hace mucho tiempo. Estamos emocionados, felices y esperanzados. Para nosotros, Venezuela ya es libre" afirmó contundente.

“Hay cosas que todavía hay que arreglar. Queda gente que apoyaba fuertemente al gobierno, el brazo armado de la dictadura. Pero lo más importante ya está hecho: salió la cabeza de todo, salió el dictador”, afirmó.

SFP Venezolanos en Neuquen por elecciones (1).JPG Sebastián Fariña Petersen

Según relató, los venezolanos que aún se encuentran en su país viven este momento con alegría, pero también con cautela. “Hay felicidad, pero también miedo por los grupos que quedan. De todas formas, confían en que todo se va a acomodar”, explicó, tras señalar que mantienen contacto permanente con familiares y amigos a través de grupos de WhatsApp.

García confirmó que la comunidad venezolana en la región se está organizando para reunirse este sábado a las 18 horas en el Monumento a San Martín, en la ciudad de Neuquén.

“Nos vamos a reunir hoy a las seis de la tarde en el Monumento. La idea es encontrarnos, acompañarnos y celebrar”, explicó. Además, adelantó que llevará una bandera de Venezuela de 12 metros, que había guardado especialmente para este momento.

ON - Marcha Venezolanos (1).jpg Omar Novoa

García vive en Neuquén desde hace 18 años, junto a su esposo y sus dos hijos y destacó el acompañamiento recibido en Argentina. “Este país nos abrió los brazos. Estamos profundamente agradecidos”, expresó.

Según estimaciones del grupo de residentes, alrededor de 25.000 venezolanos viven actualmente entre Neuquén y Río Negro y mantienen una red de apoyo activa para acompañar a quienes llegan a la región.

¿Qué pasó con Nicolás Maduro?

La noticia que generó impacto mundial fue confirmada este sábado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien anunció que Maduro fue capturado tras una ofensiva militar estadounidense en territorio venezolano.

El operativo incluyó ataques aéreos de gran escala sobre puntos estratégicos de Caracas y otras regiones como Miranda, Aragua y La Guaira. Las acciones comenzaron alrededor de las 2 de la madrugada en Venezuela (3 de la mañana en Argentina) y se registraron fuertes detonaciones y sobrevuelos a baja altura en zonas como el Fuerte Tiuna y la base aérea de La Carlota.

Tras el operativo, Maduro y su esposa, Cilia Flores, fueron trasladados fuera del país. La Fiscalía General de Estados Unidos confirmó la imputación formal de ambos ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York, con cargos por conspiración para el narcoterrorismo, importación de cocaína, posesión de armas de guerra y vínculos con organizaciones criminales.