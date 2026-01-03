El clima en Neuquén

icon
29° Temp
24% Hum
Mundo
La Mañana María Corina Machado

"Estamos preparados para tomar el poder": el mensaje de María Corina Machado tras la detención de Nicolás Maduro

La líder opositora emitió un comunicado a través de redes sociales y llamó a la ciudadanía a formar parte de la reconstrucción de la "nueva Venezuela".

Estamos preparados para tomar el poder: el mensaje de María Corina Machado tras la detención de Nicolás Maduro

La referente de la oposición venezolana, María Corina Machado, celebró la detención de Nicolás Maduro y aseguró que comenzó una nueva etapa para Venezuela. En un comunicado publicado en redes sociales, afirmó que “llegó la hora de la libertad” y llamó a avanzar hacia una transición democrática.

El escrito fue difundido este sábado a través de la cuenta de Machado en Truth Social. Allí, afirmó que "Nicolas Maduro desde hoy enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones". Por otro lado, agregó que la intervención de Estados Unidos respondió a la negativa del mandatario a negociar una salida.

"Llegó la hora de que la Soberanía Popular y la Soberanía Nacional rijan en nuestro país. Vamos a poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa", sostuvo la recientemente galardonada con el Premio Nobel de la Paz.

El pedido a los venezolanos

A través del comunicado, la dirigente sostuvo que se trató de una lucha de años que finalmente dio resultados y afirmó que “lo que tenía que pasar está pasando”, en alusión a la detención de Maduro y al inicio de una nueva etapa política.

"Los que arriesgamos todo por la democracia el 28 de julio. Los que elegimos a Edmundo González Urrutia como legítimo Presidente de Venezuela, quien debe asumir de inmediato el mandato constitucional y ser reconocido como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos los oficiales y soldados que la integran", enfatizó.

En esa línea, Machado aseguró que “hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder”, y aprovechó el mensaje para convocar a la ciudadanía a mantenerse “vigilante, activa y organizada” hasta concretar la “Transición Democrática”, un proceso que, remarcó, requiere del compromiso de todos.

corina machado

A los venezolanos que permanecen en el país les pidió que “estén listos para poner en marcha lo que muy pronto les vamos a comunicar a través de nuestros canales oficiales”. En tanto, a quienes se encuentran en el exterior los convocó a movilizarse, activar a gobiernos y ciudadanos del mundo y comprometerlos con la reconstrucción de la nueva Venezuela.

"En estas horas decisivas, reciban toda mi fuerza, mi confianza y mi cariño. Seguimos todos alertas y en contacto. Venezuela será libre. Vamos de la mano de Dios, hasta el final”, concluyó.

Trump anunció que Estados Unidos dirigirá Venezuela

En una conferencia de prensa, el presidente Donald Trump dio a conocer detalles sobre la captura de Nicolás Maduro y anunció que Estados Unidos asumirá de forma transitoria la conducción de Venezuela. “Vamos a dirigir el país hasta que se concrete una transición segura, adecuada y juiciosa”, sostuvo.

donald trump conferencia

Si bien no definió plazos ni autoridades para el traspaso de poder, el mandatario se mantuvo firme al descartar cualquier continuidad del chavismo bajo otro liderazgo y advirtió que las fuerzas militares están preparadas para una eventual “segunda ola” de acciones si fuese necesario.

Te puede interesar...

Leé más

Noticias relacionadas

Dejá tu comentario

NEUQUÉN

Azul Curioso

POLICIALES

Negro

MUNDO

Violeta

CIENCIA Y VIDA

Amarillo Pastel