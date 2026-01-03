"Estamos preparados para tomar el poder": el mensaje de María Corina Machado tras la detención de Nicolás Maduro

La líder opositora emitió un comunicado a través de redes sociales y llamó a la ciudadanía a formar parte de la reconstrucción de la "nueva Venezuela".

La referente de la oposición venezolana, María Corina Machado, celebró la detención de Nicolás Maduro y aseguró que comenzó una nueva etapa para Venezuela. En un comunicado publicado en redes sociales, afirmó que “llegó la hora de la libertad ” y llamó a avanzar hacia una transición democrática.

El escrito fue difundido este sábado a través de la cuenta de Machado en Truth Social. Allí, afirmó que "Nicolas Maduro desde hoy enfrenta la justicia internacional por los crímenes atroces cometidos contra los venezolanos y contra ciudadanos de muchas otras naciones". Por otro lado, agregó que la intervención de Estados Unidos respondió a la negativa del mandatario a negociar una salida.

"Llegó la hora de que la Soberanía Popular y la Soberanía Nacional rijan en nuestro país. Vamos a poner orden, liberar a los presos políticos, construir un país excepcional y traer a nuestros hijos de vuelta a casa", sostuvo la recientemente galardonada con el Premio Nobel de la Paz.

El pedido a los venezolanos

A través del comunicado, la dirigente sostuvo que se trató de una lucha de años que finalmente dio resultados y afirmó que “lo que tenía que pasar está pasando”, en alusión a la detención de Maduro y al inicio de una nueva etapa política.

"Los que arriesgamos todo por la democracia el 28 de julio. Los que elegimos a Edmundo González Urrutia como legítimo Presidente de Venezuela, quien debe asumir de inmediato el mandato constitucional y ser reconocido como Comandante en Jefe de la Fuerza Armada Nacional por todos los oficiales y soldados que la integran", enfatizó.

En esa línea, Machado aseguró que “hoy estamos preparados para hacer valer nuestro mandato y tomar el poder”, y aprovechó el mensaje para convocar a la ciudadanía a mantenerse “vigilante, activa y organizada” hasta concretar la “Transición Democrática”, un proceso que, remarcó, requiere del compromiso de todos.

corina machado

A los venezolanos que permanecen en el país les pidió que “estén listos para poner en marcha lo que muy pronto les vamos a comunicar a través de nuestros canales oficiales”. En tanto, a quienes se encuentran en el exterior los convocó a movilizarse, activar a gobiernos y ciudadanos del mundo y comprometerlos con la reconstrucción de la nueva Venezuela.

"En estas horas decisivas, reciban toda mi fuerza, mi confianza y mi cariño. Seguimos todos alertas y en contacto. Venezuela será libre. Vamos de la mano de Dios, hasta el final”, concluyó.

Trump anunció que Estados Unidos dirigirá Venezuela

En una conferencia de prensa, el presidente Donald Trump dio a conocer detalles sobre la captura de Nicolás Maduro y anunció que Estados Unidos asumirá de forma transitoria la conducción de Venezuela. “Vamos a dirigir el país hasta que se concrete una transición segura, adecuada y juiciosa”, sostuvo.

donald trump conferencia

Si bien no definió plazos ni autoridades para el traspaso de poder, el mandatario se mantuvo firme al descartar cualquier continuidad del chavismo bajo otro liderazgo y advirtió que las fuerzas militares están preparadas para una eventual “segunda ola” de acciones si fuese necesario.