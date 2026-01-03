Donald Trump tras la captura de Maduro: "Está en un buque de guerra camino a Nueva York"

El presidente de EE.UU. reveló detalles de la "operación relámpago" en una nota con Fox News. Confirmó que el líder chavista será juzgado por narcotráfico.

En un mensaje que dio la vuelta al mundo, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump , brindó detalles sobre la situación de Nicolás Maduro tras ser capturado en una incursión militar en Caracas.

Según confirmó el mandatario en una entrevista exclusiva con Fox News, Maduro y su esposa, Cilia Flores , ya se encuentran bajo custodia federal a bordo del buque de guerra USS Iwo Jima , con destino a la ciudad de Nueva York .

"Fue una operación increíble. Nuestros militares hicieron un trabajo que nadie creía posible", afirmó el republicano. Trump comparó el operativo con la captura de Manuel Noriega en Panamá en 1989, asegurando que esta vez la acción fue "más rápida y precisa" para evitar un conflicto prolongado.

Durante la entrevista concedida a la emisora Fox, el líder republicano aseguró: “La vi literalmente como si hubiera visto un show televisivo. La vimos en una sala y seguimos todos los aspectos”. Destacó que se saldó sin víctimas estadounidenses.

La llegada de Maduro a suelo estadounidense no será como refugiado, sino como detenido. La fiscal general Pamela Bondi confirmó que el líder chavista enfrentará cargos por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y uso de armas pesadas.

"No habrá trato preferencial. Enfrentará toda la fuerza de nuestra ley por el daño que le hizo a su pueblo y por inundar nuestras calles con drogas", sentenció Trump, reforzando la narrativa de su administración sobre el Cartel de los Soles.

Advertencia a la región y a los carteles

Durante la entrevista, Trump aprovechó para enviar un mensaje directo a otros líderes de la región. Reveló que le ha propuesto a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, una ayuda similar para "eliminar" a los carteles de droga en su territorio.

"Los carteles están dirigiendo México, no ella. Le he preguntado muchas veces si quiere que nos encarguemos de ellos", comentó el mandatario, sugiriendo que la captura de Maduro es solo el comienzo de una ofensiva mayor contra el crimen organizado transnacional.

Trump reveló además que la planificación original contemplaba una “segunda oleada” de ataques sobre territorio venezolano para la jornada de este sábado; sin embargo, sostuvo que la primera acometida “fue tan letal” que las acciones adicionales resultaron innecesarias ante el éxito de la misión.

Los puntos estratégicos que Estados Unidos bombardeó en Caracas

Lo que comenzó como una advertencia meses atrás se convirtió en una realidad devastadora este sábado. Tras un incremento sostenido de la presencia militar en el Caribe, el presidente Donald Trump dio luz verde a una ofensiva aérea a gran escala que tuvo como objetivo descabezar al régimen de Nicolás Maduro.

"Fue una operación brillante. Hubo mucha planificación y militares muy buenos", declaró el republicano desde su residencia en Mar-a-Lago, Florida, donde siguió minuto a minuto el despliegue que terminó con la captura del líder chavista.

Las detonaciones comenzaron cerca de las 2 de la madrugada (3 de la mañana en Argentina). Aviones estadounidenses volando a baja altura sacudieron el silencio de Caracas, concentrando el fuego en dos núcleos del poder militar: el Fuerte Tiuna, al oeste de la ciudad, y la base aérea de La Carlota.

Además del corazón de Caracas, el Gobierno de Venezuela denunció que la agresión alcanzó "localidades civiles y militares" en puntos clave del país. Los ataques se extendieron hacia: