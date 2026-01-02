Noticia bomba de Gmail: permitirá cambiar el nombre de usuario de una dirección @gmail.com, ¿desde cuándo?

Tras años de reclamos, Gmail oficializó una de las novedades más importantes desde su lanzamiento, hace ya más de 20 años. El servicio de correo electrónico de Google permitirá a los usuarios cambiar su nombre o prefijo para la dirección de su casilla de email, sin la necesidad de crear un perfil nuevo desde cero.

La noticia fue confirmada por la página de soporte oficial para la región de India . Ahora, la empresa tecnológica habilitará a los clientes de nombre de usuario bajo el dominio ‘@gmail.com’ a editar su dirección de contacto . Esta posibilidad existía anteriormente solo para perfiles vinculados a servicios de terceros. La nueva función aún no comenzó a implementarse a nivel global.

A la hora de iniciar sesión, se podrá hacerlo con la dirección antigua o la nueva , aunque deberán mantener la terminación. Este cambio en el nombre de usuario no afectará a los datos, el historial de mensajes ni a ningún otro aspecto de la cuenta , por lo que facilitará seguir utilizándola en caso de que se haya perdido o se desee utilizar otra denominación.

gmail.jpg El cambio de nombre de Gmail no afectará ningún aspecto de la cuenta de cada usuario. Getty Images

Cuáles son las condiciones para cambiar el nombre de usuario de Gmail

Google estableció restricciones específicas para evitar el uso indebido de la herramienta. Cada usuario sólo podrá cambiar su nombre de la dirección de Gmail un total de tres veces. Y una vez que se haya efectuado la modificación, se deberá esperar un mínimo de 12 meses para volver a hacerlo, impidiendo que los cambios sucedan de forma consecutiva en cortos periodos de tiempo.

Por otro lado, el gigante informático fijó otra condición técnica inamovible para acceder a la nueva función: la terminación del correo, es decir “@gmail.com”, debe permanecer igual. Este sufijo actúa como el ancla de identidad que el sistema no permite borrar ni sustituir por otros dominios corporativos o privados.

Desde la empresa confirmaron que la modificación no afecta la integridad de la cuenta y los usuarios que realicen el cambio conservarán todos los servicios asociados a su cuenta de Google, como el almacenamiento en la nube o el calendario personal. De todos modos, se recomienda hacer una copia de seguridad antes de efectuar cualquier modificación.

Además, la compañía también especificó que, una vez se haya modificado el nombre, los usuarios podrán utilizar tanto la nueva dirección como la antigua para acceder a su cuenta, ya que esta última se configurará como alias.

Gmail.jpeg La modificación de nombre se podrá realizar solo tres veces. Y entre cambio y cambio, habrá que esperar 12 meses.

Qué es Gmail y qué ofrece

Gmail es el servicio de correo electrónico de Google por excelencia. Es la herramienta de este tipo más usada del mundo, con 2.5 mil millones de usuarios estimados en total. Está disponible en más de 50 idiomas en todo el planeta y es compatible con los navegadores más habituales como Google Chrome, Firefox, Safari e Internet Explorer. Su desarrollo comenzó en 1996 y en un principio solo era utilizado por los empleados de Google, hasta su lanzamiento global el 1 de abril de 2004.

Entre sus principales características se destacan: