Escándalo en la AFA: la defensa oficial habló de mentiras, desinformación y "Robin Hood"

La entidad intentó explicar por qué rompió contratos con empresas y firmó nuevos acuerdos en medio de una investigación por corrupción.

Claudio "Chiqui" Tapia es uno de los invocurados en el escándalo por las denuncias de corrupción en la AFA

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) emitió este el último día del 2025 un comunicado que busca responder a las denuncias y acusaciones por corrupción que llegaron a la entidad en el último mes en un conflicto que escala y que pone en jaque a las autoridades del máximo organismo del fútbol en Argentina.

De acuerdo a los registros que logró recopilar y que publicó La Nación, el productor teatral y ex diputado provincial por el Frente Renovador, el partido de Sergio Massa, Javier Faroni, habría derivado 6,2 millones de dólares de cuentas con dinero de la AFA a sociedades con las que compró al club italiano Perugia.

La compra del Perugia se dio a través de una firma suya llamada Sports Next Gen Ltd , integrante de un grupo empresarial que se volcaba a la inversión en el ámbito deportivo. Lo que se sabe ahora es que dicha compañía recibió fondos de la AFA desde una cuenta en el Bank of Americas a nombre de TourProdEnter LLC , controlada por Erica Gillette, la esposa de Faroni, vinculada contractualmente con la Asociación que dirigen Claudio Chiqui Tapia y Pablo Toviggino.

AFA EDIFICIO La AFA presentará un particular proyecto en Dubai.

El comunicado de la AFA

El texto que publicó la entidad lleva el título "La única verdad, es la realidad", y parafrasea a Juan Domingo Perón. Allí intenta poner en evidencia los acuerdos que el empresario Guillermo Tofoni, quién admitió en su cuenta de X haberle acercado la documentación que deja al descubierto a Faroni a un periodista de La Nación, tenía con la antigua conducción de la AFA que encabezaba Julio Grondona.

"Ante la publicación de una respuesta a nuestro comunicado, se hace necesario reiterar que al sumir la nueva conducción de la AFA en el año 2017, se comenzaron a revalorizar los activos de la Asociación, renegociando los contratos con socios comerciales, sponsors, agentes de partidos, con quienes los derechos de la AFA en muchos casos se encontraban cedidos hasta el 2030", inicia el texto que publicó la AFA. "En algunos de estos casos, además del bajo valor obtenido en nuestro favor, se sumaba que la distribución económica de los ingresos era diferente a la actual. Anterior a la actual gestión, se llegó hasta un 70% de los ingresos para quienes administraban los derechos cedidos, por ejemplo, de la Selección Argentina que es nuestro mayor activo, mientras que a la AFA solo el 30%" continúa.

"Solo como una pequeña muestra de ello, el entonces Agente Comercial ISL obtenía el 55% y la AFA el 45%, luego seguido como Agente Comercial por Santa Mónica que obtenía el 50% y la AFA el restante 50% y el señor Guillermo Tofoni que, habiéndose asociado a un tenedor de derechos sobre partidos amistosos internacionales de nuestra Selección, obtenía hasta un 35% sobre los mayores ingresos, su asociado el 65% y la AFA solo la escasa suma fija de usd 1.000.000 por cada uno de dichos partidos", ejemplificaron.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TofoniGuillermo/status/2006187579490566379?s=20&partner=&hide_thread=false Días pasados entregué en mano al periodista @nicolaspizzi el resultado de una apertura de documentos que solicité a la Justicia de los EE.UU en el marco de una demanda en curso en la Argentina.

Con la convicción moral y ética de aportar claridad y transparencia a la prensa arg. pic.twitter.com/DNeU83Krv3 — Guillermo Tofoni (@TofoniGuillermo) December 31, 2025

"En la actualidad, esto se ha logrado revertir y aún se sigue avanzando en ese sentido, logrando dar vuelta la ecuación económica, obteniendo el 70% para la AFA y el 30% para quienes se nos asocian", alegaron.

"Es entendible entonces que quienes no quisieron sentarse a renegociar acuerdos desfavorables para la AFA o a negociar nuevos acuerdos favorables para ambas partes (principio general de todo acuerdo económico) pretendan recuperar beneficios anteriores insistiendo en, como ya dijimos, causar el desgaste institucional y la búsqueda de desestabilización de la Asociación del Fútbol Argentino, para obligar a una negociación que les reinstale sus privilegios económicos. En esta trama de mentiras y desinformación no existen los Robin Hood que luchen por el bienestar del pueblo, advirtiéndose claramente que se trata de una manera más de hacer negocios particulares", apuntaron, aunque sin dar nombres.

"Por todo ello, reiteramos, la sociedad merece recibir información seria, responsable y comprobada; las operaciones, en cambio, suelen quedar expuestas por sí solas con el paso del tiempo", cierra el comunicado.