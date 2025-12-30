Causa AFA: impidieron que Javier Faroni saliera del país con los pasaportes de su familia

El empresario es investigado por presuntos desvíos de fondos en la AFA de “Chiqui” Tapia y Toviggino; fue frenado en Aeroparque, antes descartó su celular.

El empresario Javier Faroni , investigado por el presunto desvío de fondos millonarios relacionados con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) , fue impedido de salir del país por orden judicial cuando intentaba viajar a Uruguay desde Aeroparque.

La medida, dispuesta por el juez federal Luis Armella , incluyó una prohibición de egreso por 24 horas mientras se realizaban allanamientos en el marco de la causa, entre ellos en su vivienda de Nordelta , y se activó luego de que Faroni se presentara con los pasaportes de toda su familia.

En medio de los tironeos propios de la situación, fuentes afirman que el ex diputado del Frente Renovador de Sergio Massa descartó su teléfono celular al ser notificado de la prohibición para dejar el país mientras se extiendan los allanamientos. El sospechoso movimiento habría quedado registrado en las cámaras de seguridad del aeropuerto y ahora especialistas analizan los videos para ver a quién el entregó el aparato . Igualmente, el personal migratorio, que tenía la orden de secuestrar el celular del empresario, si logró retener un chip telefónico que será peritado por los investigadores.

Tensión en Aeroparque Faroni descartó un teléfono celular cuando fue interceptado por la Policía

Según revelaron fuentes del caso, el empresario llevaba con él su pasaporte y también todos los de su familia, aunque a Uruguay pueden volarse con el documento nacional de identidad. Sus familiares estarían en Montevideo.

El desvió de fondos por el que es investigado Javier Faroni

El empresario integró el directorio de Aerolíneas Argentinas por su cercanía con el massismo durante la gestión de Alberto Fernández y está relacionado con TourProdEnter, la empresa que administró US$ 260 millones de la AFA en el exterior y que, supuestamente, desvió al menos US$ 42 millones hacia un grupo de empresas presuntamente ficticias.

Las maniobras se habrían llevado a cabo a través de contratos de explotación de derechos de la Selección, firmados por la directiva de la AFA, con Claudio "Chiqui" Tapia al frente y su mano derecha, Pablo Toviggino. La empresa de Faroni fue registrada en Miami por Érica Gillette, esposa del empresario.

Allanamientos en la casa de Faroni en Nordelta y en AFA

La Fiscalía Federal N.º 2 de Lomas de Zamora, a cargo de Cecilia Incardona, junto con la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC), conducida por el fiscal general Diego Velasco, amplió en las últimas horas el objeto procesal de una investigación en curso por lavado de activos y solicitó una batería de medidas probatorias de carácter urgente.

Casa Nordelta, Javier Faroni

El dictamen fue presentado ante el Juzgado Federal interviniente, a cargo de Luis Armella, e incluyó pedidos de allanamientos, levantamiento de secretos bancarios y fiscales, y requerimientos de cooperación internacional, en el marco de una causa que, según sostienen los fiscales, habría revelado nuevas hipótesis delictivas a partir del avance de la investigación.

De acuerdo con la presentación judicial, el objetivo es incorporar elementos que permitirían en caso de ser corroborados vincular maniobras de lavado de activos realizadas en el país con circuitos financieros de alcance transnacional, que habrían utilizado estructuras del fútbol profesional como soporte operativo.

La investigación pone el foco en la firma Sur Finanzas PSP S.A. y en sociedades vinculadas a su grupo económico, que habrían actuado como proveedores financieros de múltiples clubes de fútbol. Según la hipótesis fiscal, estas empresas concentraron simultáneamente funciones de patrocinio, financiamiento y administración de pagos, un esquema que habría generado una “opacidad sistémica” propicia para el reciclaje de fondos de origen ilícito.

Javier Faroni. Sergio Massa

En ese contexto, también aparece mencionada la AFA que, según la investigación, habría cumplido un rol funcional como deudor cedido en operaciones de cesión de derechos de cobro, en particular vinculadas a la televisación. Ese mecanismo habría permitido que fondos institucionales legítimos fueran depositados directamente en cuentas de la estructura financiera bajo sospecha.

El dictamen incorpora además una nueva línea de investigación internacional. Los fiscales sostienen que existirían indicios de un presunto desvío de fondos hacia los Estados Unidos a través de la firma TourProdEnter LLC, con posterior dispersión hacia sociedades constituidas en el estado de Florida, entre ellas Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt Global LLC. Por eso se requirió ampliar la investigación sobre Faroni y esposa Erica Gillete.

Perfiles finacieros dudosos

Javier Faroni

Además, solicitaron investigar a cuatro personas que figuran como administradores de firmas en EE.UU. pero cuyos perfiles financieros no cuadran de ninguna manera con las cifras de dinero que se mueven entre las compañías bajo sospecha. Ellos son Javier Alejandro Ojeda Jara, Mariela Marisa Schmalz, Verónica Inés López y Roberto Josué Salice.

Según la hipótesis fiscal, presentarían perfiles económicos incompatibles con los montos que habrían manejado, un dato que resultaría consistente con esquemas de interposición de prestanombres.