Colapsó un edificio en Kenia: sospechas de corrupción y construcción irregular detrás de un derrumbe fatal

El inmueble de 16 pisos estaba en construcción. Denuncian que había superado el límite aprobado por las autoridades de la capital del país africano.

La Cruz Roja de Kenia fue uno de los organismos que participó del operativo por el derrumbe de un edificio en Nairobi.

Un edificio de 16 pisos en construcción se derrumbó este viernes en la zona sur de Nairobi, la capital de Kenia . Tras el episodio, en el que al menos dos personas murieron luego de quedar atrapadas entre los escombros, comenzaron a conocerse denuncias públicas que vinculan el colapso con presuntas irregularidades en los permisos y posibles hechos de corrupción .

Debido a que el inmueble se ubicaba junto a una vía pública con gran circulación, las autoridades no pudieron precisar la cantidad de personas que se encontraban en el lugar al momento del derrumbe. Las primeras informaciones oficiales indicaron que había personas trabajando dentro del edificio cuando la estructura colapsó.

Las víctimas identificadas hasta el momento son dos guardias que custodiaban la obra. Familiares informaron que lograron mantener contacto telefónico con ellos tras el colapso, pero que las comunicaciones se interrumpieron horas más tarde.

“Nuestros hermanos que custodiaban el edificio recibían llamadas diciéndonos que estaban atrapados. Pero alrededor de las 10:30, dejaron de responder. Tememos que estén muertos”, declaró Ali Adan Korombo, familiar de Hassan Isaack, uno de los vigiladores, en declaraciones difundidas por medios de aquel país del este africano.

Según la información que aportaron algunos testigos podría haber al menos otras dos personas atrapadas, entre ellas peatones que circulaban por el lugar al momento del derrumbe.

Un amplio operativo de rescate para encontrar sobrevivientes

Según informó oficialmente la Cruz Roja de Kenia, el área fue acordonada de inmediato para que la Unidad Nacional de Gestión de Desastres, el Condado de la Ciudad de Nairobi y el Servicio Nacional de Policía llevaran a cabo las operaciones de búsqueda y rescate, ante el riesgo de nuevos colapsos parciales y la posibilidad de que haya personas atrapadas bajo los escombros.

El Inspector General Adjunto de Policía y Director de la Unidad Nacional de Gestión de Desastres, Dr. Dancun Ochieng, no pudo establecer con precisión cuántas personas se encontraban dentro del edificio o en sus inmediaciones al momento del colapso.

Kenia Edificio El reflejo del desastre tras el derrumbe del edificio en construcción en la capital de Kenia.

“No podemos afirmarlo con certeza, pero tenemos información de que al menos dos personas fueron contactadas allí. Estamos trabajando para obtener los datos, pero al final del día, una vez finalizada la evacuación, podremos determinar con certeza cuántas personas había allí”, afirmó en declaraciones a medios locales.

El funcionario agregó que el carácter público de la vía complica la estimación del número de personas presentes. “Dado que esta también es una vía pública, no sabemos cuántas personas había en ella en ese momento”, indicó, y señaló que se espera que la operación de rescate concluya el sábado.

Denuncias por ampliaciones ilegales y presunta corrupción

Luego del derrumbe, el político, blogger y ciberactivista keniata Robert Alai, difundió en sus redes sociales denuncias que relacionan el colapso del edificio con presuntas irregularidades en la aprobación de la obra.

Según su declaración pública, el inmueble estaba ubicado en el lote LR N.º 209/5909/10 y había sido aprobado originalmente para una construcción de 12 pisos.

Sin embargo, de acuerdo con su denuncia, la estructura fue ampliada al menos cuatro plantas más allá de lo autorizado, mediante el pago de un soborno de 25 millones de chelines kenianos, presuntamente distribuido entre funcionarios del Departamento de Planificación Física del Condado de Nairobi.

Kenia Edificio previa Así lucía el edificion en construcción en el sur de Nairobi, antes del derrumbe.

Alai enumeró a los cargos que deberían rendir cuentas por lo ocurrido. Entre ellos, mencionó al Director de Planificación, al Director de Planificación Física del condado, subdirectores y oficiales de control de desarrollo, inspectores de construcción, ingenieros estructurales registrados, arquitectos registrados, el aparejador, el contratista, el desarrollador o propietario del inmueble y el comandante de la Unidad de Cumplimiento del Subcondado de Langata.

En la misma exposición, sostuvo que algunos de los delitos por los que podrían ser acusados incluyen homicidio, negligencia criminal, corrupción institucional y abuso sistemático de poder.

También señaló a funcionarios específicos a los que atribuyó la habilitación de edificios y estructuras ilegales a cambio de sobornos en distintas zonas de Nairobi.

Autoridades de la construcción exigen "una investigación exhaustiva"

Tras el derrumbe, la Asociación de Gerentes de Construcción de Kenia (ACMK) emitió una declaración oficial en la que expresó su preocupación por el colapso del edificio y extendió sus condolencias a las familias afectadas.

“La ACMK insta encarecidamente a que se realice una investigación exhaustiva, independiente y multisectorial sobre las circunstancias del derrumbe. Dicha investigación debe reunir a todas las partes interesadas pertinentes, incluidas las autoridades reguladoras, los organismos profesionales y los expertos técnicos independientes, con el objetivo de determinar la causa raíz del derrumbe”, indicó el texto oficial.

El organismo, en particular, solicitó que se evalúen cuestiones relacionadas con los códigos y reglamentos de construcción, la supervisión profesional de los diseños y la aprobación del proyecto.

“ACMK insta además a todas las autoridades reguladoras y de cumplimiento a ejercer una supervisión firme, constante e inflexible en el cumplimiento de sus respectivos mandatos”, exigió la organización profesional que reúne a gerentes de proyectos de construcción y gerentes de construcción en la industria de la construcción.

Por último, lanzó una reflexión: “Este trágico incidente sirve como un duro recordatorio de que los atajos, el incumplimiento y las prácticas no reguladas conllevan consecuencias graves y, a menudo, irreversibles”.