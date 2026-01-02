Inicio del 2026 sin control: un dron mostró a Neuquén bajo la pirotecnia, pese a la prohibición

Un registro de drones mostró cómo se vivieron los primeros minutos del año en la ciudad. El uso de fuegos artificiales sigue generando polémica.

Los primeros minutos del año 2026 en Neuquén capital quedaron registrados en un video aéreo que mostró no sólo la expansión de la ciudad con miles de hogares iluminados sino también una práctica que sigue vigente pese a las prohibiciones: el uso de pirotecnia . A través de las redes sociales, los usuarios criticaron el uso de fuegos artificiales mientras que otros defendieron la tradición de las fiestas de fin de año.

Un video compartido por Drones NQN muestra cómo comenzó el año en Neuquén. El cielo totalmente oscuro de la medianoche se contrastaba no sólo con la iluminación de las calles y los hogares que albergaban festejos familiares , sino también por los fuegos artificiales que iluminaban con luces de colores y fuertes estruendos, que son rechazados por gran parte de la sociedad.

Pese a la ley que prohíbe la comercialización y uso de pirotecnia, este Año Nuevo no estuvo exento de las explosiones de fuegos artificiales . Muchos de los neuquinos que celebraron el cambio de año escucharon los fuertes estruendos o vieron las luces en el cielo. Sin embargo, el video aéreo permite dimensionar la verdadera magnitud de una práctica que, pese a las normativas, no fue desterrada por completo.

Así recibió Neuquén el 2026

"Qué mal que no les importen los animales y los autistas a estas personas que tiran pirotecnia", rezaba uno de los comentarios. "¿Qué pasa con el pirotecnia cero?", agregó otro usuario.

Si bien la mayoría de los comentarios cuestionaba la falta de cumplimiento de la ordenanza, otros defendieron una tradición que sigue vigente en otras grandes ciudades del mundo, como Sidney o Rio de Janeiro, en donde el Año Nuevo se celebra con un tradicional show de fuegos artificiales.

"En otras partes del mundo, hay neurodivergentes y animales, y ven las imágenes, y festejan con fuegos artificiales", planteó un usuario en los comentarios. Y otro apuntó a la demonización que se hace de la pirotecnia cuando hay otros vecinos que ocasionan ruidos molestos con música a alto volumen o motos sin caño de escape. "Son sólo dos noches al año", dijo uno de los defensores del uso de pirotecnia.

Pirotecnia2.jpg La pirotecnia cero fue un chiste en Neuquén.

Pese a que la práctica se sostiene, las ordenanzas y la ley de Pirotecnia Cero demostraron su efecto por la fuerte reducción en la venta y uso de este tipo de productos, cuestionados sobre todo por el daño que hacen los estruendos a las personas con autismo, los adultos mayores y las mascotas.

Este año, por ejemplo, no se registraron heridos por el mal uso de la pirotecnia, lo que demostró uno de los efectos positivos de la normativa. En otros festejos de Año Nuevo, cuando la prohibición aún no estaba vigente, era frecuente el ingreso de cientos de personas quemadas tras sufrir accidentes domésticos con fuegos artificiales.

Una ley provincial de Pirotecnia Cero

La ley provincial de Neuquén, que entró en vigor en 2022, ha generado un gran cambio en los hábitos festivos. El gobierno provincial ha intensificado los controles y se espera que comiencen los operativos sorpresa en puntos estratégicos, como el puente carretero que une Neuquén con Cipolletti, en la entrada a Balsa Las Perlas, y en distintos barrios de la ciudad.

Estos controles buscan prevenir el uso ilegal de pirotecnia, una práctica que, según las autoridades, no solo pone en riesgo la seguridad, sino que también afecta a muchas personas, en especial a aquellas con trastornos de ansiedad, personas mayores, y a los animales domésticos, quienes sufren considerablemente con los ruidos fuertes.