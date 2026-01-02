Vacaciones de pesadilla: familia de turistas sufrió dos robos en cuatro días

Los robos ocurrieron en Villa La Angostura, en una cabaña de un complejo alquilada por los turistas.

El verano y el nuevo año apenas comienzan y, con ellos, florece el turismo en la región cordillerana de Neuquén. Este escenario es tentador para los delincuentes y una familia de turistas que viajó a Villa La Angostura para recibir el 2026 ya sufrió las consecuencias. Fueron víctimas de dos robos en cuatro días y hay preocupación en la localidad.

La información fue aportada por las víctimas al portal La Angostura Digital y relata la situación de inseguridad que vivieron días atrás.

Todo comenzó el sábado 27 de diciembre, cuando los turistas arribaron a la región . Desembarcaron en el aeropuerto de San Carlos de Bariloche y, desde allí, se movilizaron hasta Villa La Angostura, donde los esperaba una cabaña de alquiler en un complejo ubicado sobre la calle Osa Mayor, en el barrio Las Balsas. Allí permanecerían disfrutando de la cordillera neuquina unos días.

Sin embargo, el disfrute duró pocas horas, ya que se vio empañado por el primer robo, que ocurrió ese mismo día de su llegada.

Según comentaron las víctimas al medio angosturense, esa noche prepararon un asado a modo de festejo, pero decidieron cenar dentro de la cabaña. Al salir más tarde y acercarse a la parrilla nuevamente, descubrieron que les faltaba la mesa y sillas del deck, además de una cuchilla y un repasador que habían quedado junto a las brasas.

comisaria 28 villa la angostura1 (1).jpg

A pesar de la indignación y el temor que sintieron los turistas, decidieron permanecer en el lugar e intentar disfrutar el resto de sus vacaciones, pero la pesadilla no terminó allí. La madrugada del 1ro de enero, mientras celebraban Año Nuevo, los delincuentes volvieron a encontrar el momento perfecto para atacar.

"Festejamos fin de año haciendo un chivito, nos fuimos a dormir temprano y, aproximadamente a las 3 de la mañana, dos encapuchados estaban robando nuevamente las sillas y la ropa del deck”, relataron. En esta oportunidad, uno de los hijos de la familia se encontraba despierto y logró ver a los delincuentes a través del ventanal mientras cometían el robo.

“Cuatro días en Villa La Angostura, dos robos”, lamentaron los turistas, quienes expresaron su malestar por lo ocurrido durante lo que debían ser unos días de descanso y alegría.

Tras el segundo episodio, personal policial acudió rápidamente al lugar ante el llamado de la familia, por lo que las víctimas destacaron su rápido accionar para dar con los ladrones, aunque esto no se ha logrado aún.

Por otro lado, la noticia generó preocupación en los vecinos de Villa La Angostura y otros turistas, que se sienten expuestos a la inseguridad.

villa la angostura.jpg

Turistas alquilaron un auto en la cordillera y se les prendió fuego en Ruta 40

Días atrás, turistas brasileros que se encontraban también en la región sufrieron su propia pesadilla, aunque por otro motivo. Momentos de tensión y miedo vivieron luego de que el auto de alquiler en el que se desplazaban se incendiara mientras transitaban por la Ruta 40, en Villa La Angostura. El siniestro generó preocupación entre otros conductores que circulaban por el sector, aunque la rápida intervención de los equipos de emergencia evitó consecuencias mayores.

El hecho ocurrió el sábado 27 por la tarde, minutos después de las 16, en el sector del barrio Puerto Manzano, a la altura del kilómetro 2.103 de la traza nacional. Desde el cuartel de los Bomberos Voluntarios de Villa La Angostura se recibió un llamado de alerta que daba cuenta del inicio de un foco ígneo en un vehículo que se encontraba detenido sobre la banquina.

Al arribar al lugar, el personal constató que se trataba de un automóvil Fiat Cronos perteneciente a una empresa de alquiler, el cual era utilizado por visitantes brasileros. Según se informó, los ocupantes del auto advirtieron a tiempo la presencia de fuego y lograron descender del vehículo sin sufrir lesiones, antes de que las llamas se propagaran con mayor intensidad.