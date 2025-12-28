Turistas brasileros alquilaron un auto en la cordillera y vivieron una inesperada situación

El vehículo comenzó a prenderse fuego mientras circulaba por la zona de Puerto Manzano. Bomberos intervinieron a tiempo y no hubo personas heridas.

Un momento de tensión y miedo vivieron turistas de nacionalidad brasileña luego de que el auto de alquiler en el que se desplazaban se incendiara mientras transitaban por la Ruta 40 , en Villa La Angostura. El siniestro generó preocupación entre otros conductores que circulaban por el sector, aunque la rápida intervención de los equipos de emergencia evitó consecuencias mayores.

El hecho ocurrió este sábado por la tarde, minutos después de las 16, en el sector del barrio Puerto Manzano, a la altura del kilómetro 2.103 de la traza nacional. Desde el cuartel de los Bomberos Voluntarios de Villa La Angostura se recibió un llamado de alerta que daba cuenta del inicio de un foco ígneo en un vehículo que se encontraba detenido sobre la banquina.

Al arribar al lugar, el personal constató que se trataba de un automóvil Fiat Cronos perteneciente a una empresa de alquiler , el cual era utilizado por visitantes brasileros. Según se informó, los ocupantes del auto advirtieron a tiempo la presencia de fuego y lograron descender del vehículo sin sufrir lesiones, antes de que las llamas se propagaran con mayor intensidad.

De acuerdo al relato de los bomberos, los turistas intentaron en una primera instancia controlar el incendio mediante el uso de extintores portátiles que llevaban en el vehículo. Sin embargo, pese a sus esfuerzos, no lograron extinguir por completo el foco ígneo, por lo que fue necesaria la intervención del personal especializado.

Turistas brasileros auto de alquiler incendiado en Villa La Angostura (1)

Los efectivos desplegaron de inmediato una línea de agua y realizaron las maniobras correspondientes para sofocar el incendio en su totalidad. Una vez controladas las llamas, se procedió a asegurar la estabilidad del vehículo, con el objetivo de evitar una posible reactivación del fuego o nuevos riesgos en la zona.

Las tareas se extendieron durante varios minutos y obligaron a reducir la circulación vehicular sobre ese tramo de la ruta, una de las más transitadas de la región, especialmente durante la temporada turística, cuando se incrementa el flujo de visitantes nacionales y extranjeros.

Sin heridos y daños materiales importantes

Afortunadamente, no se registraron personas heridas como consecuencia del siniestro. Los ocupantes del automóvil resultaron ilesos, aunque el vehículo sufrió daños materiales de consideración como producto del incendio, que afectó gran parte de su estructura y lo dejó fuera de circulación.

En el lugar también se hizo presente un móvil de la Comisaría 28, cuyo personal colaboró en el operativo y llevó adelante las actuaciones preventivas correspondientes. Entre ellas, se dispuso el ordenamiento del tránsito para garantizar la seguridad de los demás conductores mientras se desarrollaban las tareas de emergencia.

Se les incendió un auto de alquiler a turistas brasileros en Villa La Angostura

Finalizado el operativo, se avanzó con las diligencias de rigor para determinar las causas que originaron el incendio. No se descarta que el siniestro haya estado vinculado a una falla mecánica, aunque esa hipótesis deberá ser confirmada tras las pericias correspondientes.

Desde los organismos intervinientes recordaron algunas recomendaciones básicas de seguridad ante este tipo de situaciones. Ante la presencia de humo, olor a combustible o fuego en el compartimento del motor, se aconseja detener inmediatamente la marcha en un lugar seguro, apagar el vehículo y alejarse a una distancia prudente. También se remarcó la importancia de contar con matafuegos en condiciones y verificar periódicamente su vencimiento.