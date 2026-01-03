Intenso operativo por la rotura de un gasoducto de alta presión en barrio Sapere: hubo autoevacuados

El incidente ocurrió este sábado por la mañana en un microbasural. En el lugar trabajaba personal de Camuzzi, Policía de Neuquén, Bomberos y Defensa Civil.

Un importante operativo de seguridad se desplegó este sábado por la mañana en Neuquén tras la rotura de un caño industrial de gas de alta presión en el barrio Sapere . El incidente obligó a evacuar preventivamente varias viviendas del sector y a restringir el tránsito, mientras personal especializado trabajó para controlar la fuga.

El hecho ocurrió en la calle Virgen de Luján al 2200 , en cercanías del río Neuquén , cuando una máquina que realizaba tareas de limpieza en un microbasural impactó accidentalmente contra un ducto de gas de aproximadamente 10 kilos de presión , que corre por debajo del suelo.

Se trataría de un caño industrial , no domiciliario, lo que explica la fuerte liberación de gas y el intenso ruido que se registró en el lugar.

Inspecciones ambientales en Neuquén

Según la información difundida, el gasoducto afectado transportaría gas hacia la central térmica, destinada a la generación de energía eléctrica, motivo por el cual en la zona también se observan líneas de alta tensión. El ducto corre en paralelo al río Neuquén, lo que influyó en el comportamiento del gas liberado tras la rotura.

En el lugar trabajaban técnicos de Camuzzi, aunque se aclaró que el caño no pertenece a la empresa distribuidora, sino a una infraestructura industrial vinculada al sistema energético. También interviene en el operativo efectivos de la Policía de Neuquén, Bomberos y Defensa Civil de la Municipalidad.

rotura de caño virgen del lujan nqn 1

Como medida de seguridad, se evacuaron varias viviendas de la calle Virgen de Luján, principalmente las más cercanas al punto de la rotura. La decisión se tomó debido a que las brisas de viento estaba desplazando el gas hacia las casas, lo que podía generar riesgos ante cualquier fuente de ignición.

La evacuación fue preventiva y temporal, con el objetivo de evitar accidentes domésticos. Hasta el momento, no se informaron personas heridas. La evacuación fue preventiva y temporal, con el objetivo de evitar accidentes domésticos. Hasta el momento, no se informaron personas heridas.

Mientras se desarrolla el operativo, los equipos técnicos avanzan con la reducción de la presión interna del ducto. Las autoridades indicaron que los trabajos de reparación y aseguramiento del caño continuarán hasta normalizar completamente la situación.

También solicitaron a los vecinos respetar el perímetro de seguridad y las indicaciones del personal que permanece en el lugar.

¿Qué hacer ante una fuga de gas o rotura de un caño?

Ante una fuga de gas o la rotura de un caño, las autoridades recomiendan evacuar de inmediato el área afectada y evitar cualquier acción que pueda generar una chispa. No se debe encender fuego, fumar ni prender o apagar luces o artefactos eléctricos, ya que esto puede provocar una explosión.

Si es posible hacerlo sin riesgo, se aconseja cerrar la llave de paso del gas y ventilar el lugar abriendo puertas y ventanas, además de alejarse del sector hasta que la situación sea controlada.

En estos casos, es fundamental dar aviso inmediato a los servicios de emergencia, como Camuzzi, Bomberos de la Policía, el 911 y el SIEN si hay personas afectadas.

Las autoridades remarcan que no se debe intentar reparar la fuga por cuenta propia ni regresar al inmueble hasta que personal especializado confirme que el riesgo fue eliminado. También recuerdan la importancia de la prevención, con revisiones periódicas de las instalaciones y la denuncia temprana ante cualquier olor a gas, para evitar accidentes graves.