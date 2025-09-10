Robo del auto con tres perros en pleno centro: cruzó semáforos en rojo, cambió la patente y tenía un inhibidor

El auto fue encontrado en Racedo y Avenida del Trabajador. La Unidad de Investigaciones del Automotor continúa a cargo del caso.

El auto robado en pleno centro neuquino con tres perros a bordo fue recuperado este martes por la tarde a través de un profundo trabajo policial. Se constató que una vez en el auto el ladrón escapó hacia el oeste cruzando semáforos en rojo y en algún punto del trayecto soltó a los perros. Dentro del auto encontraron indicios criminales importantes.

El hallazgo ocurrió en la vía pública. El Volkswagen Fox rojo estaba estacionado en la calle, próximo a un domicilio del barrio Gran Neuquén Norte , ubicado en calle Racedo y Avenida del Trabajador.

La intervención estuvo a cargo de la Unidad de Investigaciones del Automotor , que depende de la División de Sustracción de Automotores, e impulsó las diligencias para ubicarlo.

"Ni bien tomamos conocimiento de la denuncia, con nuestro equipo de trabajo se empiezan a realizar actividades investigativas, como el relevamiento de cámaras de seguridad en el lugar del hecho, el recorrido, y se lo sigue hasta zona oeste", indicó el comisario Víctor Milgarejo a LMNeuquén.

robo auto perros (2)

Cabe destacar que el robo sucedió en pleno centro neuquino, calle San Luis entre Ministro Amancio Alcorta y Teodoro Luis Planas, a las 18:30 de la tarde del lunes. Sandra, de 58 años, dueña del local Uniformes Dacris radicó la denuncia en la Comisaría Segunda, donde dejó asentado la dinámica del hecho.

"Había sacado el auto del garage, lo dejé en marcha, para volver a mi casa cuando una persona se subió y salió por calle San Luis y giró en Sarmiento", mencionó. Adentro había quedado su cartera, con documentación y tarjetas bancarias, y la alarma de la casa. Pero lo más grave, sus tres perros chorkie quedaron secuestrados.

Cómo fue el operativo para recuperar el auto robado

El hallazgo del auto ocurrió alrededor de las nueve de la noche, a una cuadra del comedor Quimey y terminó pasadas las once logrando restituirlo. "Le cambiaron la chapa patente por la patente de otro vehículo, pero personal nuestro logra determinar que el vehículo era efectivamente el denunciado", dijo Milgarejo.

Al abrir el auto encontraron una serie de elementos, como un inhibidor de señal, hp: "es un equipo de comunicaciones, comprado, que lo utilizan para inhibir los vehículos", dijo el comisario y acotó que determinaron que no fue utilizado en este caso porque al momento de robarlo estaba encendido.

Sin embargo, no descartan que lo haya utilizado para robar otros autos, aunque no pudo adelantar los resultados de los análisis. "Estamos trabajando en otros elementos probatorios, pero no se pueden mencionar por una cuestión de investigación", aseguró.

robo auto perros inhibidor

En cuanto a la búsqueda de los responsables, solo precisó: "estaba próximo a una casa, seguimos trabajando en la causa para individualizar a la persona, con indicaciones del Ministerio Público Fiscal". En tanto, adelantó que gracias a la disposición de la fiscal del caso, María Soledad Rangone, se convocó a la propietaria del vehículo para agilizar el trámite de entrega.

En tanto, el operativo también registró momentos de tensión, aunque no se registró violencia. "No había orden de allanamiento, el ladrón estaba adentro de la casa, no lo podían sacar, no quiso entregar la llave del auto, y le prendía las luces desde adentro de la casa", relató Sandra a LMNeuquén, quien recibió la noticia del hallazgo a través de uno de sus hijos, porque su celular también había sido robado.

"Tuve que venir desde Plottier hasta el local comercial en Neuquén para buscar la copia de la llave del auto, y volver a Gran Neuquén Norte", recordó. En el lugar vio a su auto estacionado afuera, rodeado por Criminalística, mientras el presunto ladrón seguía atrincherado adentro de la casa.

robo auto perros inhibidor (2)

En medio de la recuperación del auto robado ocurrió una situación particular: "desde adentro de la casa le habían activado la alarma, hacían luces, tomándoles el pelo a los policías". Para revertirlo, encendieron el motor con la copia, pero advirtió que tuvo que guardarlo en un garage, por la posibilidad de que usen la llave original.

El rescate de los perros

En tanto, aunque la damnificada tendrá que afrontar gastos para cambiar el tambor de la llave, hizo énfasis en que "lo peor ya pasó", y agradeció los mensajes que recibió para recuperar a sus mascotas, Abby, Nicky y Simón. "Quiero agradecer la solidaridad de la comunidad que ayudó a recuperar a mis perritos", recalcó.

"Ya me entregaron el auto y ya está guardado, quiero agradecer a la gente tan solidaria", dijo y recordó las colaboraciones que recibieron junto a sus hijos para encontrarlos.

Principalmente, publicaron el aviso del robo y el secuestro de los perros en grupos de Facebook como "Perros y Gatos perdidos y en adopción". Rápidamente, comenzaron a llegar todo tipo de respuestas y mensajes.

robo auto perros (3)

"Llamó un tipo pidiéndole plata diciendo que los tenía él, y era una estafa, hicimos la denuncia", dijo y recordó que luego una chica la llamó y dijo que vio corriendo a dos perros cerca de La Anónima del alto. Era cierto: alrededor de las 20:30, pese a la oscuridad, la hija encontró a Nicky y Aby, madre e hija en la calle. Sin embargo, no había rastro de Simón, el tercer perro.

"No pegamos un ojo anoche porque estábamos tan preocupadas", advirtió la víctima del robo, pero este martes la suerte cambió cuando a las 5 de la madrugada un chico le escribió a su hija que había visto a un perrito en Belgrano al 2000 y allí estaba.

Respecto al estado de salud de sus mascotas, indicó que están asustados y agotados, pero bien, salvo por la renguera de Simón al que llevaron a la veterinaria y está recuperándose de un choque. "Ya estoy más tranquila porque aparecieron ellos", indicó y señaló que no es la primera vez que experimenta una situación de inseguridad. "En otras oportunidades tuve que blindar mi casa, yo vivo en el barrio Los Álamos de Plottier, y trabajo en Neuquén, me entraron a mi casa cuatro veces".