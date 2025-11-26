Atraparon a dos ladrones que robaron en una barbería cuando el dueño se quedó dormido

Dos ladrones robaron en una barbería cuando el dueño se durmió durante el horario de atención, pero la suerte les jugó una mala pasada: quedaron escrachados por las cámaras del comercio y la Policía logró ubicarlos.

Según informó la Policía, todo comenzó el viernes pasado, en una barbería de la localidad. Allí, según la denuncia, el propietario se encontraba atendiendo pero tras quedar solo unos minutos y sin clientes, se quedó dormido sin tomar antes la precaución de cerrar el local.

En ese interín, y aprovechando la indefensión del estilista, dos ladrones ingresaron al local y robaron herramientas para cortar cabello, un celular, una pava eléctrica y un humidificador.

Al despertar, el comerciante se encontró con los faltantes y, tras revisar las cámaras de seguridad de su barbería, vio a los dos delincuentes que habían ingresado y sustraído sus pertenencias. Con ese video, fue a realizar la denuncia por hurto a la Comisaría 52.

Con esa información, los efectivos de la Oficina de Investigaciones Periferia II se pusieron a trabajar en el caso y lograron reconocer que se trataba de dos personas en situación de calle que solían recorrer la zona comercial de la ciudad. Por ello, se dispusieron patrullajes preventivos para intentar dar con ellos, tarea que el martes dio resultados.

Tras recorrer los sectores donde suelen permanecer, ambos fueron localizados en inmediaciones de calles Alfonsín Storni y Perú, portando vestimentas coincidentes con las observadas en el material fílmico de la barbería. Con apoyo de la Comisaría 52, se procedió a su demora y traslado.

El botín no fue encontrado en su poder en ese momento, pero aún así quedaron sujetos a una investigación por el hecho que se les atribuye.

Ladrón quedó escrachado por las cámaras de un local de informática

Un ladrón quedó escrachado por las cámaras de seguridad de un local de informática de Cutral Co en pleno robo y la Policía ya lo busca. Se trata del quinto robo a comercios de la comarca en apenas dos semanas, aunque esta vez no fue bajo la modalidad boquete.

Según consignó La Voz del Neuquén, el viernes otro comercio de la comarca fue blanco de los delincuentes; esta vez, un local de informática y accesorios para celulares, ubicado en la esquina de Alem y Tierra del Fuego.

Los propietarios informaron al medio que el ladrón forzó una reja y rompió una ventana para introducirse al local, de donde tras unos segundos de inspección, se llevó una notebook, auriculares y otros elementos informáticos, para luego darse a la fuga.

robo cutral co (1)

Las cámaras del local captaron muy brevemente su imagen, pero lo suficiente para al menos apreciar algunas características básicas: un hombre alto, con algo de barba, buzo azul y cuellito que le tapaba la mitad del rostro, además de una gorra negra con visera.

El robo tuvo lugar alrededor de las 3:30 y aunque el local quedó esencialmente desprotegido y con una ventana rota hasta las 6:30 -cuando los propietarios advirtieron lo ocurrido y acudieron al comercio- ningún otro delincuente se aprovechó de la situación, por fortuna.