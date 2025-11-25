Intento de homicidio: le clavó una botella de vidrio rota a un hombre y lo dejó internado

La víctima fue operada y permanece internado tras sufrir una gran pérdida de sangre. No se sabe qué desató la agresión.

Un hombre que le clavó una botella de cerveza rota a otro en el cuello fue acusado de intento de homicidio y quedó detenido en prisión domiciliaria. Se trata de un nuevo hecho de violencia en San Martín de los Andes. Ya fue formalizada la investigación.

De acuerdo a la teoría del caso expuesta por la asistente letrada del Ministerio Público Fiscal, Lucía Lucero, el domingo 23 al mediodía "A.G.C." y "L.C.H." compartían bebidas alcohólicas en la vereda de una despensa ubicada en la intersección de Leopoldo Rodríguez y Rivadavia de la localidad cordillerana.

Por causas que aún no se determinaron, de un momento a otro, se generó un altercado entre ellos y "A.G.C." golpeó una botella contra el piso y asestó con el vidrio roto un golpe en el cuello a "L.C.H.". La víctima cubrió la herida con sus manos y empezó a correr, mientras el imputado lo perseguía para continuar con la agresión. La víctima debió ser intervenida quirúrgicamente y se encuentra internado en terapia intensiva.

leopoldo rodriguez y rivadavia sma

Una rápida intervención terminó con la detención del agresor

Tras ser herido, "L.C.H." fue afortunadamente asistido por vecinos, que llamaron a la Policía y al SIEN, que lo asistió y trasladó rápidamente al hospital local.

Asimismo, la División Brigada de Investigaciones Zona Sur desplegó diversas tareas de investigación al no poder dar con el sospechoso: análisis de cámaras de seguridad, entrevistas a residentes del sector y verificación en sistemas policiales, lo que permitió establecer características físicas y de vestimenta del presunto autor.

Con esos aportes, se identificó un domicilio vinculado al sospechoso. Momentos después, el personal interviniente logró ubicar en la vía pública a un hombre cuyas características coincidían con las señaladas, que terminó siendo "A.G.C.", procediendo a su aprehensión preventiva para la continuidad de las diligencias judiciales.

fiscalia san martin de los adnes.jpg El primer juicio directo de la provincia tuvo como protagonistas a funcionarios de San Martín de los Andes.

En el marco de la investigación y bajo directivas de la Fiscalía Única de la IV Circunscripción Judicial, finalmente el lunes se concretó un allanamiento en el domicilio del señalado, operativo que arrojó resultado positivo. En el lugar se secuestraron prendas con manchas compatibles con sangre, las cuales fueron puestas a disposición de la Justicia y que se sumaron como evidencia para la formulación de cargos que se concretó tras la diligencia.

El agresor tiene antecedentes

Una vez detallada la agresión, Lucero acusó a al atacante como autor del delito de homicidio simple en grado de tentativa.

La defensa de "A.G.C." se opuso a la calificación legal y solicitó a la jueza interviniente, Laura Barbé, que sea acusado por el delito de lesiones graves, debido a que “no hubo testigos del hecho y tampoco un arma (cuyas características) haga presumir la intención de dar muerte”.

La magistrada señaló que “un corte en el cuello, producido por una botella rota, implica una agresión con un elemento con potencial mortal en una zona vital”. Por ello, “de momento y con la investigación en ciernes, encuentro prudente y acorde la plataforma fáctica y la calificación de homicidio simple en grado de tentativa”. Así, avaló la figura elegida por la fiscalía.

Por otro lado, dictó la prisión domiciliara por dos meses fundamentada por el Ministerio Público Fiscal en el riesgo de entorpecimiento de la investigación. “Hemos detectado una intención de obstaculizar la averiguación de la verdad”, señaló Lucero, y relató que luego del hecho, "A.G.C." se fue a su casa, se cambió de ropa y lavó aquella que había utilizado durante el hecho y con la cual había sido registrado por cámaras de seguridad.

Lucero, por último, advirtió también que el imputado tiene antecedentes penales, por lo cual “cualquier pena que recaiga va a ser de cumplimiento efectivo”.