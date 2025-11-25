Triple choque y vuelco en Ruta 151: varios heridos y una persona atrapada

Un camión de caudales, una pick-up y un auto protagonizaron el siniestro vial. El mal estado de la ruta habría ocasionado el siniestro.

Un violento triple choque se registró este martes sobre la Ruta 151 , en el kilómetro 131, muy cerca de Catriel. En el hecho se vieron involucrados un camión de Prosegur, una camioneta Toyota Hilux y un Volkswagen Suran. Trabajaron policía y personal de salud y bomberos en el lugar.

El siniestro vial ocurrió alrededor de las 13:30 entre la torre de acceso a Catriel y el camping del sindicato de Petroleros Privados. Por fortuna, pese a que hubo varios lesionados sólo resultaron con heridas leves.

El impacto más severo lo sufrió el vehículo de transporte de caudales. Su conductor quedó atrapado dentro de la cabina y fue rescatado por personal de Bomberos Voluntarios de Catriel, quienes trabajaron durante varios minutos para liberarlo de manera segura. Luego fue asistido por personal de salud.

Las primeras versiones apuntan al estado de la ruta

Según los primeros datos, el camión de Prosegur habría perdido el control debido a las ondulaciones y deformaciones del asfalto en ese tramo. En la maniobra para evitar la colisión, la camioneta Toyota terminó impactando contra la Volkswagen Suran, conducida por un vecino de 25 de Mayo.

El tránsito permaneció reducido mientras trabajaban los equipos de emergencia y se realizaban las pericias correspondientes para establecer con precisión la mecánica del siniestro.

