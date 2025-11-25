Centenario: un nuevo incendio provocado por trapitos en la Ruta 7 casi deja sin luz a la ciudad

El trabajo de Bomberos Voluntarios impidió que las llamas alcanzarán el tendido eléctrico de la zona.

El rápido accionar del cuerpo de Bomberos Voluntarios de Centenario evitó este martes que un incendio provocado por los trapitos que viven en la zona de la segunda rotonda de Ruta 7 alcanzará los postes de luz y generará un corte del suministro eléctrico.

La noticia, confirmada por el jefe del cuartel Patricio Álvarez quien alertó que han “tenido varios focos iniciados en la zona de rotondas donde los trapitos se quedan de noche o permanecen ocasionalmente”.

Esta mañana, los vecinos observaron cómo provocaron un incendio de pastizales cuyas llamas avanzaba de formar rápida. Gracias a la alerta temprana, una unidad de bomberos arribó al lugar y controló la situación antes de que el fuego provocará destrozos.

Sobre el lugar del hecho, Álvarez aclaró que “el fuego comenzó en una zona cercana a un baldío de grandes dimensiones” donde las personas en situación de calle pernoctan.

fuego mantenlo prendido fuego Foto: gentileza Centenario Digital

Prohibidos

El jueves 21 de agosto del 2025, la sesión del Concejo Deliberante de Centenario modificó el artículo 148 de la ordenanza 7591 que rige desde el 2017, para la prohibición del servicio de lavado y limpieza de vehículos en la vía pública. De esta manera, quedó inhabilitada la presencia de trapitos en la ciudad.

La infracción es de 20 a 00 módulos y se le aplicará al propietario y la autoridad, en este caso, los inspectores con la ayuda de personal policial, quienes pueden proceder al decomiso de los elementos utilizados y al retiro del limpiavidrios que realice esto en las calles.

La modificación establece además la prohibición del cuidado de vehículos y objetos en todas las calles del ejido, aplicando multas similares mediante el Tribunal de Faltas.

Aguantadero Centenario (2)

Hartazgo

A pesar de la actual regulación, la presencia de personas en situación de calle aumenta y los vecinos y vecinas de Centenario denuncian periódicamente ante las autoridades. El pasado 14 de septiembre, el Municipio junto a la policía, realizó un operativo que puso fin a dos aguantaderos improvisados.

Los lugares estaban ubicados en el Barrio Sarmiento, en un terreno baldío de calle Mariano Moreno, y en el barranco frente a la primera rotonda de la Ruta 7. Ambas situaciones habían sido denunciadas por las familias afectadas ante el Consejo de Seguridad local y el Concejo Deliberante.

En ese momento, desde el municipio habían confirmado que realizarían controles periódicos con el refuerzo de la presencia de personal de Seguridad Ciudadana. Sin embargo, los recientes hechos, evidencian una necesidad de replantear las acciones, frente a una realidad que crece no solo en diversas ciudades de la región, sino también en la Argentina.