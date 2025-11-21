San Martín de los Andes: quiso matarlo con una cuchilla porque reclamó la devolución de un celular

El salvaje hecho tuvo como escenario la plaza Centenario y la víctima salvó su vida de milagro gracias a la atención que recibió en el hospital Ramón Carrillo.

La fiscalía de San Martín de los Andes acusó al agresor por el delito de tentativa de homicidio.

Un salvaje que apuñaló con una cuchilla a un joven luego de que le hizo un reclamo por un celular fue acusado y, de forma inicial, cumplirá prisión domiciliaria . El brutal hecho ocurrió a principios de esta semana, en una plaza de la ciudad de San Martín de los Andes.

El fiscal del caso Hernán Scordo formuló cargos a un joven por intentar asesinar a otro a puñaladas en una plaza de San Martín de los Andes.

La acusación la realizó hoy viernes por la mañana, durante una audiencia en la que pidió que el acusado, identificado por sus iniciales como N.R., permanezca detenido con prisión preventiva por existir riesgo para la integridad de la víctima.

El delincuente fue atrapado en varias oportunidades por la Policía de San Martín de los Andes pero igualmente no tardaba en volver a las calles.

De acuerdo a la investigación conjunta del Ministerio Público Fiscal (MPF) y la Policía provincial, el hecho fue cometido el pasado 17 de noviembre alrededor de la 1 de la madrugada, en las inmediaciones de la plaza Centenario, en el cruce de las calles Coronel Díaz y San Martín.

El origen fue una discusión entre el imputado (18 años) y la víctima (19), luego de que esta última le reclamara la falta de un teléfono celular.

El acusado sacó una cuchilla, blandió el arma y lesionó a la víctima en la zona del abdomen, primero, y luego en la espalda, cuando intentaba irse del lugar.

Intención de matar

El ataque fue con "la intención de causarle la muerte", según explicó el fiscal del caso en la audiencia.

Cómo consecuencia, le provocó lesiones y el "resultado fatal no se consumó gracias a la actuación del personal del hospital Ramón Carrillo, que ingresó a la víctima a quirófano, donde tuvo que ser sometida a dos cirugías", detalló Scordo.

fiscal hernan scordo.jpg

El delito que le atribuyó fue homicidio simple, en grado de tentativa.

Cómo medida cautelar requirió que N.R. permanezca detenido con prisión preventiva por tres meses.

La jueza de garantías que dirigió la audiencia, Laura Barbé, avaló la formulación de cargos.

Sobre el pedido de medida cautelar, resolvió imponer la prisión domiciliaria en lugar de la preventiva requerida por el representante del MPF. La fijó por un plazo de tres meses.

El fiscal del caso pidió la revisión de la decisión de la magistrada en torno a la medida cautelar.

Las plazas como un escenario de ataques

Lamentablemente, los hechos violentos que tuvieron como escenario a plazas de San Martín de los Andes se reiteraron y este jueves, por la tarde, las fuerzas de seguridad neuquinas tuvieron que intervenir por un enfrentamiento entre dos grupos en el espacio público del barrio Vega Maipú.

De acuerdo a fuentes allegadas a la investigación, la disputa incluyó varios disparos de arma de fuego aunque no se registraron heridos. Apenas arribaron los móviles de la Comisaría 43 de El Arenal, los sospechosos se dispersaron y un hombre explicó que fue víctima de un ataque a balazos pero que resultó ileso. De igual modo, fue trasladado a la sede policial para que deje constancia de lo sucedido y el Ministerio Público Fiscal avance con la investigación correspondiente.