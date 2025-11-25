Dos ladrones fueron acusados por violentos robos: uno estaba en libertad condicional

La fiscalía los acusó días atrás. Se pidió la detención en prisión preventiva para uno de ellos, pero no fue otorgada.

Dos ladrones fueron acusados por cometer violentos robos en el barrio Gran Neuquén con media hora de diferencia, y quedaron detenidos con prisión domiciliaria. Uno de ellos ya tiene condenas previas y se encontraba en libertad condicional desde principios de mes.

La acusación fue realizada por el asistente letrado Luciano Vidal y la asistente letrada Agustina Wouterlood en una audiencia el viernes pasado. Durante su alocución, plantearon como teoría del caso que los dos hechos fueron cometidos por "P.R.A" y "E.E.A" , familiares entre sí, el pasado 19 de noviembre.

El primero fue cometido alrededor de las 19, en la zona de calles 1ro de Enero y Golfo San Jorge . Allí, ambos acusados interceptaron a una mujer que caminaba por la calle; "E.E.A" la apuntó con un arma y le dijo “dame todo o te mato” , mientras que "P.R.A" forcejeó con ella y le sacó una mochila con ropa, perfumes y documentación. Luego, escaparon a pie con sus pertenencias.

El segundo hecho lo cometieron media hora después, en la esquina de 1ro de Enero y Lago Carilafquén. Allí, sorprendieron a un varón que caminaba por el lugar; "P.R.A" le dio una trompada en la cara mientras "E.E.A" lo apuntaba con un arma de fuego. Le robaron una mochila con documentación personal y distintos objetos, para luego escapar a pie.

Gracias a una rápida intervención policial, ambos fueron demorados poco después, lo que permitió llevarlos ante la Justicia.

El delito atribuido a ambos por estos hechos fue robo calificado por el uso de arma de utilería en calidad de coautores, dos hechos.

Los ladrones quedaron en prisión domiciliaria

Como medida cautelar, Vidal y Wouterlood pidieron que "P.R.A" quede detenido con prisión preventiva por un plazo de tres meses, y para "E.E.A" prisión domiciliaria por el mismo plazo. Argumentaron que en ambos casos existe riesgo de entorpecimiento de la investigación, ya que las víctimas manifestaron que conocen a los acusados del barrio donde fueron cometidos los hechos.

Además, en el caso puntual de "P.R.A", plantearon que tiene una condena efectiva por delitos contra la propiedad, por la cual el pasado 4 de noviembre se le otorgó la libertad condicional y que una de las pautas previstas para acceder a ella fue la de no cometer nuevos delitos. Esta pauta, en principio fue violada, por lo que una nueva condena en su contra implicaría la revocación de ese beneficio y que el imputado vuelva tras las rejas a cumplir una nueva pena efectiva.

Por esto consideraron que en su caso también se encuentra acreditado el riesgo de fuga.

Tras escuchar a las partes, el juez de garantías Marco Lupica Cristo, avaló la formulación de cargos.

No obstante, sobre el pedido de medidas cautelares, resolvió imponerle a ambos prisión domiciliaria, con rondines policiales sorpresivos para controlar que sea cumplida. En el caso de "P.R.A", también dictó que se le coloque una tobillera electrónica y hasta que se la coloquen, que haya consigna policial permanente en su domicilio.