Por qué liberaron a Brenda Barattini, la joven que le cortó el pene a su amante con una tijera de podar

La arquitecta tiene una condena firme de 13 años de prisión, pero en las últimas horas le dieron la libertad y puede regresar a la localidad patagónica donde vive su familia.

La arquitecta condenada por cortarle el pene a su pareja quedó en libertad condicional.

Brenda Barattini, la arquitecta que fue encarcelada por cortarle el pene con una tijera de podar a su amante en el año 2017, recuperó la libertas en las últimas horas tras haber cumplido dos tercios de la condena.

Barattini fue sentenciada en el 2019 con una condena de 13 años, es decir recién el 25 de noviembre del 2030 . La arquitecta podía acceder a la libertad condicional a partir de noviembre de 2026. Sin embargo, se le otorgó el beneficio un año antes.

El trámite para la salida anticipada se demoró varias semanas por los estudios y evaluaciones que exigió la Justicia.

Según confirmaron fuentes cercanas al caso al diario La Voz, el juez de Ejecución, Facundo Moyano Centeno, otorgó el beneficio el martes pasado, luego de una audiencia en Tribunales donde se analizaron los parámetros de reinserción social y se fijaron las condiciones que Barattini deberá cumplir.

Brenda-Barattini-condena-de-13-años-en-Córdoba.jpg Brenda Barattini estaba presa en Córdoba. Cumplirá su condena en libertad bajo palabra en Comodoro Rivadavia, Chubut.

El regreso a su ciudad y la libertad condicional

El beneficio fue otorgado casi un año antes de lo previsto luego de que el juez de Ejecución Facundo Moyano Centeno, evaluó los parámetros de reinserción social y los cursos, capacitaciones y estudios universitarios que Barattini completó en el penal, equivalentes a diez meses y tres días de cárcel.

Entre las condiciones estrictas que la condenada deberá cumplir para mantener el beneficio de la condicional se encuentra la de fijar domicilio. Barattini lo hizo en Comodoro Rivadavia, donde vive su familia.

Además tendrá que respetar una restricción perimetral de mil metros respecto de cualquier lugar donde pueda estar la víctima del delito que cometió.

Barattini arquitecta mutilacion Las anotaciones que encontraron en la agenda de la agresora.

También se le impuso el cumplimiento de un tratamiento psicológico, y tiene que reportarse mensualmente ante la Agencia de Supervisión comodorense. Si incumple alguna de estas condiciones, podría volver a prisión hasta el final de la condena, en noviembre de 2030.

El ataque que conmocionó a Córdoba

La noche del 25 de noviembre de 2017, Barattini atacó a quien afirmaron era su amante durante, un encuentro íntimo en su departamento de Nueva Córdoba.

La Justicia determinó que atacó a la víctima con una tijera de podar que había escondido debajo de la cama. El hombre estaba indefenso: tenía los ojos vendados cuando ella le seccionó casi por completo el pene.

Brenda Barattini, arquitecta de Comodoro Rivadavia condenada por mutilar el pene de su amante

Tras la agresión, él logró escapar y pedir ayuda. Una vecina enfermera le dio los primeros auxilios y evitó que se desangrara en el lugar.

Más tarde, los investigadores encontraron en la escena la tijera, cartas, anotaciones que daban cuenta de un plan para cometer la mutilación y evidencia clave en dispositivos electrónicos.

Barattini intentó hacer creer que había sido abusada, pero la investigación determinó lo contrario. La fiscalía cambió la carátula a “intento de homicidio” y el tribunal —integrado por Mónica Traballini, Ítalo Vitozzi y Mario Centeno— la condenó a 13 años de prisión.

Además de la condena penal, la Justicia ordenó que la arquitecta indemnizara a la víctima con una suma importante de dinero, tras aceptar parcialmente la demanda civil presentada por el hombre.