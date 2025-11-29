Le robaron tarjetas de su casa y encontró a los delincuentes al ver los movimientos de cuenta

Ocurrió el jueves por la madrugada en San Martín de los Andes. La Policía logró dar con uno de los sospechosos.

Una mujer en San Martín de los Andes sufrió el robo de sus tarjetas y, tras ver las compras que hacían los delincuentes , decidió ir tras ellos. La Policía logró aprehender a uno de los responsables.

Según consignó el portal Realidad Sanmartinense, el hecho ocurrió el jueves por la madrugada, cuando ladrones no identificados ingresaron a una vivienda de calle General Roca al 270 de la localidad cordillerana, al parecer sin forzar ninguna abertura y se llevaron una mochila que contenía documentación y tarjetas de la propietaria, además de otros objetos de valor.

Alrededor de las 2, la mujer, que no se encontraba en el domicilio, comenzó a recibir alertas de movimientos bancarios y compras con sus tarjetas, las cuales ella no se encontraba utilizando, y así se percató de que alguien le había robado los plásticos y estaba operando con ellos.

Sin dudarlo, la víctima no se quedó de brazos cruzados y optó por actuar con rapidez antes de esperar al horario de atención del banco para denunciar lo ocurrido.

Así, se dirigió a una estación de servicio YPF sobre calle Cacique Curruhuinca, donde se había registrado uno de los movimientos, en busca de el o los delincuentes.

ypf curruhuinca san martin de los andes

Una vez allí, se encontró con un grupo de personas que al parecer eran quienes estaban manipulando sus pertenencias, pero para no arriesgarse a ser agredida, no intervino sola, sino que llamó a la Policía y aportó las descripciones físicas de los sospechosos. Se trataba de cinco personas: una mujer, dos hombres y dos adolescentes.

Rastrillaje para hallar a los delincuentes

Tras alertar a los efectivos de la División Comando Radioeléctrico, se inició un rastrillaje por la zona, aunque inicialmente sin resultados. La víctima formalizó la denuncia minutos más tarde, mientras continuaba la búsqueda de los sospechosos.

Finalmente, alrededor de las 2:30, un móvil policial que realizaba recorridos preventivos por el barrio El Arenal localizó a una mujer cuyas características coincidían con las aportadas por la denunciante. Al intentar identificarla, la sospechosa intentó escapar por calle Los Pinos, pero fue alcanzada y demorada.

La mujer sospechosa, indicaron, posee un amplio prontuario delictivo y quedó detenida en la Comisaría 43° a disposición de la Justicia. La búsqueda para dar con sus cómplices y con las pertenencias de la mujer continúa en pie, aunque la damnificada ya realizó el correspondiente reclamo para que no puedan continuar operando.

Robaron tarjetas de autos estacionados, las usaron y los atraparon

A mediados de mes, la Policía logró dar con al menos dos delincuentes vinculados a hurtos con inhibidores registrados días atrás en un shopping del oeste de Neuquén capital. Los sospechosos se delataron al realizar compras con las tarjetas sustraídas, lo que guió a los efectivos a cargo de la investigación hasta ellos. Los detalles de los hechos.

De acuerdo a la información brindada por la Policía, los allanamientos se concretaron el martes y tuvieron su génesis en una serie de hurtos con inhibidores registrados el pasado sábado 8 en la playa de estacionamiento del Portal Patagonia Shopping, de calle Juan Julián Lastra al 2400.

Tras la sustracción de pertenencias como dinero, documentación y tarjetas de los autos afectados, se denunciaron también compras fraudulentas, todo accionar de los delincuentes, que para su mala suerte, colaboraron sin quererlo con la investigación de la Oficina de Investigaciones Zona Sur para ubicarlos.

hurtos con inhibidores portal

Las medidas fueron dispuestas por la Fiscalía de Robos y Hurtos, realizadas por personal de la Comisaría 17 y contaron con la colaboración de efectivos del Departamento UESPO, Departamento Seguridad Metropolitana y la Oficina de Investigaciones de la Comisaría Segunda.

Como resultado de los procedimientos, fueron identificadas dos personas mayores de edad y se produjo el secuestro de distintos elementos de interés para la causa, entre ellos teléfonos celulares, equipos de comunicación, inhibidores de señal, municiones y mercadería adquirida de forma fraudulenta con las tarjetas de los damnificados por los hurtos.

También fueron incautados dos vehículos presuntamente utilizados en los robos, además de sustancias con apariencia de estupefacientes, lo que motivó la intervención del Departamento Antinarcóticos para analizar y secuestrar cada hallazgo.