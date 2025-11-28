Uno de los capos narco de la región tiene un "10" en concepto y logra sus primeras salidas transitorias

El roquense Milton "El Tío" Prado, que permanece alojado en el complejo de Senillosa, se acerca a la libertad condicional luego de varios años tras las rejas.

Más allá de que es oriundo de Roca, la justicia federal dispuso que "El Tío" Prado cumpla su condena en el penal de máxima seguridad de Senillosa.

Uno de los capos narco más conocidos en la región del Alto Valle, Milton “El Tío” Prado , viene haciendo muy buena letra en el Complejo Penitenciario Federal V de la localidad neuquina de Senillosa y durante esta semana, logró sus primeras salidas transitorias. El beneficio todavía es muy restringido y dependerá de su comportamiento cualquier pedido de ampliación. Deberá permanecer en su domicilio durante las salidas.

Prado, oriundo de la ciudad de General Roca, se hizo conocido por su audacia para evitar ser detenido durante los procedimientos por drogas. Durante un tiempo extenso, se mantuvo vigente un pedido de captura de la justicia federal y desde la Policía rionegrina fue necesario realizar un gran despliegue para atraparlo. Apenas fue detenido y juzgado, se dispuso su alojamiento en un penal de máxima seguridad como el de Senillosa.

Durante 2024 y el presente año, Prado concretó varios cursos y capacitaciones para achicar su pena de prisión y, además, su buen comportamiento lo llevó a lograr calificaciones que le permiten acceder al beneficio de salidas transitorias. En la audiencia realizada esta semana ante el área de Ejecución Penal del Tribunal Oral Federal (TOF) , la fiscalía reconoció que el narco está “haciendo las cosas bien”.

De esta forma, el roquense se acerca a la libertad condicional aunque en un primer momento, las salidas se restringirán a una sola vez por mes y una duración e 12 horas. Por otro lado, se le recordó que las pautas de conducta son estrictas en materia de horarios de salidas y reintegro al penal neuquino, deberá permanecer en la vivienda donde en la actualidad vive su concubina y familiares y deberá evitar el consumo de bebidas alcohólicas y estupefacientes.

Múltiples causas y su rol de "líder"

Uno de los últimos procesos que tuvo a Prado como protagonista derivó en un castigo unificado de 11 años y medio de cárcel efectiva.

La fiscalía federal le adjudicó a Prado en algunos hechos el rol de “líder” de una organización integrada por no menos de 15 personas y que en 2020 habría administrado varios kioscos narco en Roca y otras localidades del Valle rionegrino. Durante un allanamiento, en un auto, se encontraron casi 5 kilos de cocaína.

En la última detención de Montecino, se secuestró cocaína y dinero. En la última detención de Montecino, se secuestró cocaína y dinero.

En la acusación, también se destacó el funcionamiento del negocio delictivo, con la utilización de handies por parte de los involucrados para comunicarse y evitar las escuchas policiales.

De igual modo, el proceso no avanzó en forma rápida porque Prado había logrado escapar durante los allanamientos.

Una declaración de rebeldía

Recién el 17 de junio de 2021 fue apresado luego de que se declaró su rebeldía.

Después, la justicia federal roquense lo procesó por el delito de organización de una estructura criminal destinada al tráfico de estupefacientes en las modalidades de comercialización y se contemplaron agravantes por la intervención en forma organizada de tres o más personas y por la intervención de menores de edad.

Asimismo, Prado arrastraba una condena impuesta el 12 de marzo de 2020 por la justicia federal y otro castigo, del 29 de septiembre de 2017 dictado por la ex Cámara Tercera de la Segunda Circunscripción judicial de Río Negro.