Obras clave para Zapala, Aluminé y Rincón de los Sauces

Se firmaron convenios para la terminación de la planta de tratamiento de líquidos cloacales, asfalto, una escuela y la reparación de un registro civil.

El gobernador Rolando Figueroa y el intendente de Zapala, Carlos Koopmann firmaron este viernes dos convenios que permitirán culminar la obra del sistema de tratamiento de líquidos cloacales y desarrollar un ambicioso plan de pavimentación urbana que alcanzará a distintos barrios de la ciudad.

El mandatario también rubricó convenios que permitirán ejecutar la segunda etapa de la Escuela Primaria Nº 145 de Carri Lil en Aluminé y la reparación integral del Registro Civil de Rincón de los Sauces.

Sobre lo de Zapala, el gobernador destacó la relevancia de las iniciativas y afirmó que “para nosotros son dos convenios muy importantes”, que forman parte de los Pactos de Gobernanza que el gobierno provincial suscribió con los jefes comunales, con el objetivo de ordenar prioridades y orientar las políticas públicas hacia necesidades básicas de la población.

Figueroa Zapala

“Estos Pactos de Gobernanza nos permitieron enfocarnos hacia dónde debíamos ir y era fundamentalmente lo básico”, expresó y explicó que dentro de ese esquema se acordó cofinanciar obras de gran envergadura con municipios que avancen en la gestión del agua en coordinación con la provincia.

“Zapala rápidamente comenzó a trabajar en la gestión del agua, en los valores del cobro del agua, en todo lo que viene a ser la provisión y su tratamiento. Así pudimos planificar la culminación de esta obra tan importante, que son 14.000 millones y que lo vamos a hacer 50% y 50% porque así acordamos”, dijo el gobernador y aseguró: “Es una solución que los zapalinos hace tiempo necesitaban”.

Si bien recordó que el gobierno provincial no presta el servicio en Zapala, destacó que “sí es importante que la Provincia colabore con el cuidado ambiental y con la gestión del agua en un lugar donde es tan importante el acuífero”.

Además, el mandatario detalló que el otro convenio contempla la ejecución de 79 cuadras de asfalto, lo que representa un incremento significativo en comparación con la infraestructura desarrollada históricamente en la ciudad. “Es el 10% de lo que se había hecho en toda la historia de Zapala”, subrayó y agregó que también implica “un incremento del 10% de lo que está haciendo” la actual gestión municipal.

Figueroa zapala 1

Cloacas

El sistema de tratamiento de líquidos cloacales de la localidad es una infraestructura estratégica que actualmente presenta un grado de avance de obra cercano al 70%. El acuerdo ratifica como prioridad la finalización de los trabajos y contempla un esquema de financiamiento que alcanza un total de 14.670 millones de pesos.

El aporte de la Provincia, originalmente previsto por 7.335.326.032,32 pesos y equivalente al 50% del total de la obra renegociada, será mediante un aporte no reintegrable en especie a favor de la municipalidad a través de la entrega de la obra una vez concluida. Asimismo, el otro 50% que fue comprometido originalmente por la municipalidad, será considerado como un aporte reintegrable de la provincia a la localidad.

Este acuerdo representa un paso decisivo para completar una obra fundamental en materia de saneamiento, que tendrá un impacto directo en la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Zapala, fortaleciendo la infraestructura urbana y acompañando el crecimiento de la ciudad.

Pavimentación

Uno de los convenios de financiamiento tiene como objetivo impulsar un ambicioso plan de pavimentación urbana, que establece como prioridad la construcción de más de 79.000 metros cuadrados de pavimento flexible en el casco urbano, beneficiando directamente a los barrios Jardín, Don Bosco, Mudón, Municipal, Independencia, Favaloro, Los Maitenes y Procrear. Para concretar esta intervención, se prevé una inversión de hasta 5.605 millones de pesos.

El convenio también establece que la municipalidad de Zapala será responsable del diseño, contratación, ejecución, inspección y mantenimiento de las obras. Una vez finalizada la intervención, el municipio deberá garantizar su conservación para asegurar la durabilidad de la infraestructura.

Este tipo de acuerdos permiten avanzar en obras de alto impacto para la comunidad, mejorando la conectividad urbana y la calidad de vida de los vecinos. En este sentido, el plan de pavimentación representa una intervención clave para acompañar el crecimiento de la ciudad y fortalecer su desarrollo urbano.

Figueroa Aluminé

Obras para Aluminé y Rincón

A su vez, Figueroa encabezó este viernes la firma de otros convenios que permitirán ejecutar la segunda etapa de la Escuela Primaria Nº 145 de Carri Lil en Aluminé y la reparación integral del Registro Civil de Rincón de los Sauces.

Las obras se llevarán adelante mediante la modalidad de obras delegadas acordadas entre la Provincia y los municipios. Con esta estrategia se busca agilizar los procesos de ejecución y fortalecer el rol de los gobiernos locales para ejecutar "infraestructura clave".

La ministra de Infraestructura, Tanya Bertoldi, explicó que en el primer caso se realizará la refacción integral del Registro Civil, que incluirá la renovación del edificio. “Refaccionarlo al 100%, sistemas de calefacción, cubiertas, cielorraso exterior”, precisó y remarcó que se trata de un inmueble que estaba en muy mal estado y que será puesto en valor con el municipio.

Por otra parte, la ministra indicó que en Aluminé se avanzará con la segunda etapa de la escuela primaria de Carri Lil. “La primera está en un 80%”, afirmó y explicó que una vez finalizada se continuará con la siguiente fase para completar al 100% la puesta en valor del establecimiento educativo.