La cámara corporal de uno de los agentes que participó del cruce muestra el momento en que su compañera, recién egresada de la fuerza, acciona su arma.

Murió una mujer tras un conflicto con policías en San Pablo y ahora difundieron el video del disparo

Una mujer de 31 años murió tras recibir un disparo durante un operativo de la Policía Militar en la zona este de San Pablo, Brasil . El hecho quedó registrado por la cámara corporal de uno de los agentes que participó en el procedimiento y las imágenes se difundieron días después.

El video muestra la secuencia previa al momento en que Thawanna da Silva Salmázio es herida por un disparo efectuado por la policía Yasmin Cursino Ferreira , de 21 años y recién egresada de la fuerza, en la madrugada del pasado 3 de abril.

Según el registro, la intervención comenzó cuando un patrullero circulaba por la calle Edimundo Audran, en el distrito paulista de Cidade Tiradentes, y pasó junto a la víctima, que caminaba con su esposo, Luciano Gonçalvez dos Santos.

En ese momento, el espejo retrovisor del vehículo impactó contra el brazo del hombre. Tras el contacto, el policía que manejaba detuvo la marcha, retrocedió e inició un intercambio verbal con la pareja.

En el interior del patrullero se encontraban dos agentes: el conductor, que llevaba la cámara corporal, y la joven agente, quien no portaba ese dispositivo debido a que llevaba aproximadamente tres meses en funciones.

Las imágenes captadas muestran la discusión inicial. Luego, Cursino Ferreira descendió del vehículo y se dirigió hacia la víctima. En ese momento, se escucha a Thawanna decir que no la apunte con el dedo. Instantes después, se oye un disparo.

Qué muestra la cámara corporal del operativo en San Pablo

El registro audiovisual sitúa el ingreso del patrullero a la calle a las 2:58 de la madrugada. También muestra el altercado entre la pareja y los policías, con insultos por parte de los integrantes de la fuerza de seguridad.

"¿Acaso es la calle un lugar para que camines, hijo de puta?", le dijo el agente, según consigna el sitio brasileño G1. Minutos después del disparo, otro móvil policial llegó al lugar. El agente que llevaba la cámara relató lo sucedido a sus colegas, mientras intentaban asistir a la mujer herida.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/orlandosilva/status/2042260803584221377&partner=&hide_thread=false CHEGA DE POLÍCIA QUE MATA! Mais um das centenas de "casos isolados" da chacina promovida pela Polícia Militar no governo Tarcísio de Freitas contra o povo nas periferias.



Onde o assassinato ocorreu? Na Cidade Tiradentes, Zona Leste. A vítima? Tawanna Salmazio, mulher negra,… pic.twitter.com/fzroLN8KSN — Orlando Silva (@orlandosilva) April 9, 2026

El material también muestra los momentos posteriores al hecho, con intentos de primeros auxilios hasta la llegada del equipo de rescate, que arribó alrededor de las 3:30. La víctima fue trasladada al Hospital Tiradentes, donde murió como consecuencia de la herida de bala.

Tras la intervención médica, los efectivos involucrados abordaron otro patrullero y se retiraron del lugar.

“Pensé que era una bala de goma”: las distintas versiones sobre el hecho

El esposo de la víctima declaró que el patrullero circulaba a alta velocidad y que el contacto con el espejo originó el conflicto. "Se acercó por detrás y la pateó. Mientras ella la pateaba, el policía me sujetaba la cabeza con la mano y los ojos muy abiertos. Se oyó un disparo. Pensé que era una bala de goma", dijo el hombre en declaraciones citadas por TV Globo.

También sostuvo que intentó demostrar que no representaba una amenaza, pero que los agentes utilizaron gas pimienta. Según su versión, su esposa tampoco tuvo un comportamiento agresivo previo al disparo.

Un testigo que pidió mantener el anonimato declaró que el patrullero fue dirigido hacia la pareja y que la discusión comenzó tras ese acercamiento. "La agente de policía la golpeó y pateó en la ingle. En respuesta, ella le dio una bofetada en la mano. Fue entonces cuando la agente retrocedió y disparó", afirmó.

Policía San Pablo 2 Murió una mujer tras un conflicto con policías en San Pablo y ahora difundieron el video del disparo

Por su parte, el informe policial indica que los agentes patrullaban la zona cuando observaron a la pareja caminando en la calle. Según esa versión, tras el contacto con el espejo, regresaron para verificar la situación y el hombre comenzó a discutir, desobedeciendo órdenes. También señala que ambos presentaban signos de embriaguez.

De acuerdo con la declaración de la agente que efectuó el disparo, la mujer se abalanzó sobre ella e inició un forcejeo físico. “¿Disparaste? ¿Le disparaste? ¿Por qué demonios?”, le preguntó una compañera. En su testimonio, sostuvo que la víctima invadió su espacio personal y la abofeteó, incluso en el rostro, lo que derivó en el uso del arma.

Qué pasó con la policía que disparó en San Pablo

La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de San Pablo informó que el caso fue registrado en el Distrito Policial 49 y remitido al Departamento de Homicidios y Protección Personal (DHPP), que lleva adelante la investigación.

"La Secretaría de Seguridad Pública del Estado de San Pablo (SSP) informa que el incidente fue registrado en el Distrito Policial 49 y remitido al Departamento de Homicidios y Protección Personal (DHPP), que está llevando a cabo una investigación independiente sobre los hechos".

La agente que efectuó el disparo y los demás efectivos involucrados fueron apartados de sus funciones, y el arma utilizada fue incautada. En paralelo, se inició una investigación interna de la Policía Militar que incluye la toma de testimonios, el análisis de las imágenes captadas por cámaras corporales y la elaboración de peritajes.

Las actuaciones avanzan bajo la supervisión de las áreas de asuntos internos de la Policía Civil y la Policía Militar, con intervención de distintos equipos técnicos que trabajan sobre las pruebas reunidas en el expediente.