"Iré feliz a la cárcel": una joven apuñaló a su pareja y se filmó con sangre y un cuchillo en la mano

El violento episodio ocurrió en Brasil. La joven explicó el motivo de su accionar y ahora la Justicia investiga el caso. Imágenes sensibles.

Un brutal caso de violencia conmocionó a todo Brasil en las últimas horas. Una joven de 21 años apuñaló a su pareja y publicó un video en sus redes sociales donde se la ve con la cara y ropa cubiertas de sangre, con cuchillo en mano inclusive. "Iré feliz a la cárcel ", dijo con una sonrisa.

El hecho tuvo lugar este miércoles en la localidad de Benedito Bentes, en el estado de Alagoas. La joven fue identificada como Bia Correia , grabó un video en el que aparece ensangrentada y con un cuchillo. En la grabación aseguró que fue víctima de violencia de género y actuó en consecuencia.

Alrededor de las 4 de la madrugada, la Policía Militar de Alagoas recibió un llamado por un presunto caso de violencia de género. Cuando arribaron al lugar, se encontraron con una macabra escena. El joven, de 22 años de edad, estaba inconsciente y con graves heridas de arma blanca en el abdomen, la clavícula, el ojo izquierdo y la espalda.

Según declaró Bia, utilizó el cuchillo para defenderse y que ya había sido víctima de agresiones previas. "Esta sangre no es mía, es suya. No voy a permitir que un hombre me vuelva a pegar", sostuvo en el video que rápidamente se viralizó.

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Qué determinó la Justicia y cómo se encuentra la víctima

Tras ser llevada a la Delegación de Homicidios y Protección a la Persona (DHPP), Bia Correia declaró y relató que las agresiones comenzaron en la vía pública y continuaron dentro de su casa.

Según su testimonio, utilizó el cuchillo para frenar el ataque y ya había sido víctima de violencia por parte de su pareja en otras oportunidades. En tanto, la víctima fue trasladado al hospital local donde permanece internado.

Horas más tarde y tras la intervención policial, Correia publicó un segundo video, esta vez llorando, donde aseguró que en el momento del ataque estaba "fuera de sí" y que no era plenamente consciente de la gravedad de sus actos. Además, aclaró que fue ella misma quien llamó al sistema de Emergencias para que asistieran a su novio.

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Debido a su declaración y las marcas de golpes que presentaba, la Justicia determinó que la joven permanezca en libertad mientras se lleva a cabo la investigación del brutal caso. Medios locales indicaron que Bia podría ser citada nuevamente a declarar, según el avance de las pericias.

En un primer momento, el hecho fue caratulado como tentativa de homicidio simple, aunque la causa deberá determinar si el uso de la fuerza fue proporcional a la agresión sufrida.

Apuñaló a su inquilino tras encontrarlo masturbándose delante de sus hijos

Una mujer de 28 años fue detenida a principios de marzo en la localidad de Tolosa, en el partido bonaerense de La Plata, luego de apuñalar a un jubilado de 68 años que alquilaba una habitación en su vivienda. El hombre fue trasladado de urgencia a un hospital y permanece internado en estado grave.

Según indicaron fuentes policiales, el episodio se conoció a partir de un llamado al 911 que alertó sobre la presencia de una persona herida en la vía pública. Al llegar, efectivos policiales encontraron al jubilado con heridas de arma blanca en el tórax, el cuello y el rostro.

Poco después del ataque, la mujer se presentó ante los efectivos policiales y reconoció que había sido la autora de la agresión. Según su declaración, atacó al inquilino luego de sorprenderlo masturbándose delante de sus dos hijos.