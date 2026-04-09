Un ave ataca a vecinos y los obliga a salir a la calle con protección en la cabeza

Los embates se repiten en espacios públicos y obligaron a las autoridades a reforzar medidas, mientras intentan capturar al ejemplar.

El ave que ataca en Belgica es una busarda o águila ratonera, una especie rapaz diurna presente en Europa.

Un ave que llevó a cabo reiterados ataques en una ciudad de Bélgica obligó a los vecinos a modificar hábitos cotidianos . Las personas comenzaron a salir a la calle con elementos para cubrirse la cabeza, mientras las autoridades buscan la manera de atrapar al animal.

Los episodios se registraron en distintos puntos de Dinant , una ciudad ubicada al sur del país europeo, incluyendo calles, plazas, sectores boscosos y el patio de una escuela. Especialistas identificaron que el ave se lanza desde atrás y dirige el impacto hacia la cabeza de sus víctimas.

Según precisaron organismos públicos, se contabilizó una veintena de ataques en pocas semanas , todos con características similares en la forma de aproximación del ave hacia las personas.

"Nunca había visto una busarda (o águila ratonera) con un comportamiento tan agresivo. Ataca siempre de la misma manera: a la cabeza, por detrás. Por eso, mientras no se la capture, lo mejor es pasear con un paraguas", afirmó el ornitólogo del Instituto Real de Ciencias Naturales, Didier Vangeluwe, en declaraciones a Les Ardennais.

Por su parte, el Servicio Público de la región de Valonia difundió indicaciones para quienes transitan por las zonas afectadas, entre ellas, proteger ojos y cabeza con paraguas y acudir a un médico en caso de "herida importante".

El operativo para atrapar al ave

El animal comenzó a atacar el 23 de febrero, lo que derivó en la autorización emitida por la alcaldía local para llevar a cabo un procedimiento para concretar su captura, debido a la reiteración de episodios en espacios públicos.

Una primera intervención había sido aprobada a mediados de marzo con el objetivo de "garantizar la seguridad pública", pero no logró sostenerse tras la fuga del ave. Según se informó, el ejemplar escapó luego de que fueran cortadas las vallas y candados del lugar donde permanecía retenida.

Aguila ratonera belgica El ave atacó en calles, plazas, sectores boscosos y el patio de una escuela de Dinant, en Bélgica.

Tras ese episodio, se registraron nuevos ataques. Uno de ellos fue filmado por un transeúnte y muestra el momento en que el ave se lanza a gran velocidad contra una persona.

A partir de estos hechos, se reforzaron las tareas de localización en conjunto con el Departamento de Naturaleza y Bosques y un anillador acreditado del Instituto de Ciencias Naturales.

Por qué el ave se comporta de manera agresiva

El análisis de especialistas del Centro de Rehabilitación de Especies Silvestres (Creves) indicó que la conducta del ave no se explica únicamente por el período de nidificación, que se desarrolla entre abril y mayo, porque los ataques comenzaron a fines de febrero.

De acuerdo con los expertos, el comportamiento podría estar asociado con que el animal "fue alimentado de manera repetida por ciudadanos, hasta el punto de ser identificado y bautizado como 'Coco'", lo que habría influido en la pérdida del temor hacia las personas.

El biólogo y coordinador de Creaves en Namur, Romain De Jaegere, explicó: "Identifica a los humanos que entran en su territorio como competidores. Puede ahuyentarlos de manera bastante violenta para expulsarlos".

Cómo es el águila ratonera, el ave que ataca en Bélgica

El ejemplar corresponde a una busarda o águila ratonera (Buteo buteo), una especie de ave rapaz diurna presente en Europa. Se trata de un ave de tamaño medio, que puede alcanzar unos 55 centímetros de longitud, con una envergadura aproximada de 120 centímetros y un peso cercano a los 850 gramos.

Es una de las especies más comunes dentro de su familia en Europa central y presenta un plumaje variable entre tonos marrones y claros. Su comportamiento territorial suele intensificarse durante la época de cría, cuando defiende el entorno de su nido mediante aproximaciones aéreas.

Dinant Belgica Los ataques del ave se registraron en distintos puntos de Dinant, una ciudad ubicada al sur de Bélgica.

Según un centro de conservación de animales ubicado en Córdoba, España, el águila ratonera puede verse con frecuencia posado en los postes de teléfono y en las señales de tráfico de nuestras carreteras.

La institución detalla, además, que es un ave ruidosa en comparación con otros ejemplares de su tipo. “Su llamada que se puede escuchar fácilmente cuando se encuentran en vuelo suena similar a un maullido e incluso es imitada por los arrendajos”, explica.