Prendió fuego un depósito de productos de papel porque no le pagaban "lo suficiente para vivir"

El sospechoso del incendio es un trabajador del centro logístico de California que fue detenido tras ser identificado por pruebas clave.

La hipótesis de que el fuego fue intencional se reforzó con un video atribuido al sospechoso.

Un trabajador fue detenido acusado de prender fuego un depósito de productos de papel en California, Estados Unidos , en reclamo por su salario . El hombre consideraba que no le pagaban “lo suficiente para vivir”.

El hecho ocurrió durante la madrugada del martes en un edificio de más de 100 mil metros cuadrados que funcionaba como centro logístico de la empresa Kimberly-Clark.

Las autoridades identificaron al sospechoso como Chamel Abdulkarim, de 29 años , quien trabajaba para NFI Industries, una firma externa encargada de operar el predio.

De acuerdo con la investigación, el hombre fue inicialmente reportado como desaparecido tras el inicio del incendio, pero posteriormente fue localizado y detenido.

La Policía indicó que enfrenta múltiples cargos por incendio provocado y que permanece bajo custodia sin derecho a fianza.

La hipótesis de que el fuego fue intencional se reforzó a partir de llamados recibidos en el momento del siniestro, que alertaban sobre un comportamiento sospechoso dentro del edificio. Luego se sumaron registros de cámaras de seguridad, testimonios de testigos, e incluso un video atribuido al sospechoso.

El video que incrimina al trabajador

Horas después del incendio, comenzaron a circular en redes sociales imágenes en las que se observa a una persona iniciando focos de fuego dentro del depósito. En las imágenes se escucha la frase: "Lo único que tenías que hacer era pagarnos lo suficiente para vivir... Ahí se va tu inventario".

El contenido muestra cómo las llamas avanzan sobre productos de papel y embalajes plásticos, lo que favorece su rápida propagación dentro del edificio.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/DerrickEvans4WV/status/2041967753070829587%20&partner=&hide_thread=false 29-year-old Chamel Abdulkarim, a disgruntled employee started a massive fire at a 1.2 million-square-foot Kimberly-Clark warehouse in Ontario, CA



“..these btches are dirt cheap. There goes your inventory. All you had to do was pay us enough to live.” pic.twitter.com/7BBLaTHSDs — Derrick Evans (@DerrickEvans4WV) April 8, 2026

Un trabajador del lugar, identificado como Alejandro Montero, declaró que había estado con el sospechoso minutos antes del inicio del incendio.

"Lo conocí esa misma noche. Me estaba ayudando a cargar el remolque", señaló.

Según su testimonio, citado por CBS News, se enteró de lo ocurrido posteriormente a través de un video que le enviaron a su teléfono. “Al principio estábamos un poco preocupados por él, ¿sabes?, así que no sé, también sentíamos mucha rabia. Perdimos nuestros trabajos; él nos hizo eso a todos. Puso a todos en esa situación”, completó.

Cómo fue el incendio en el depósito de papel en California

El fuego se desató alrededor de las 00.30 del martes, cuando los bomberos recibieron reportes de humo y llamas en el predio ubicado en Avenida Merrill al 9500, en Ontario. Al llegar, las primeras dotaciones observaron una gran cantidad de humo saliendo del techo y un incendio ya extendido en el interior.

Más de 140 bomberos trabajaron en el lugar con apoyo de distintos departamentos de la región, debido a que el sistema de rociadores, que estaba activado, no logró contener el avance de las llamas.

California incendio Más de 140 bomberos trabajaron en el depósito de California para contener el fuego.

"Sin duda, fue un incendio atípico. El comportamiento del fuego en el interior y su rápida propagación en un edificio tan grande fueron inusuales", graficó el jefe de bomberos de Ontario, Mike Gerken.

Unas 20 personas fueron evacuadas del edificio, aunque no se registraron heridos ni víctimas fatales.

Qué dijo la empresa tras el incendio en el depósito de papel

El centro afectado operaba como punto de distribución de productos de papel, lo que incrementó la intensidad del incendio debido a la gran cantidad de materiales inflamables que había en su interior. La instalación estaba gestionada por NFI Industries en nombre de Kimberly-Clark.

En un comunicado, la empresa indicó: "La seguridad es nuestra máxima prioridad y podemos confirmar que no se han reportado heridos".

También señaló que el predio es operado por un socio externo y que colabora con las autoridades en la investigación, NFI Industries, compañía que, a su vez, informó que todos los empleados se encontraban a salvo y que trabajaban en la reubicación del personal afectado en otros centros de la zona.