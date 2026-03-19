Se atrincheró en su trabajo por reclamo de una deuda salarial, se prendió fuego

Ocurrió en una empresa de transporte y logística. El hombre de 36 años quedó gravemente herido por las quemaduras y lucha por su vida. Además, dos agentes resultaron heridos.

Un trabajador se atrincheró en un sector de una empresa de logística y distribución de Rosario , provincia de Santa Fe. El hombre había ido al lugar a reclamar el pago de sus haberes y, luego de que la Policía intentara neutralizarlo con una pistola taser , se prendió fuego .

El trabajador sufrió graves quemaduras y se encuentra internado con riesgo de vida . Además, dos oficiales sufrieron heridas leves.

Fuentes policiales consultadas por Infobae precisaron que todo ocurrió el pasado viernes minutos antes del mediodía en el predio de la empresa de transporte Expreso For Zap, ubicado sobre avenida Provincias Unidas al 3.200, entre Dean Funes y Garay.

Desencajado, pedía que le paguen la deuda

Al recibir la alerta de una empresa de alarmas sobre el hecho, personal policial de la Comisaría 32ª se dirigió al lugar y encontró a un hombre atrincherado en la cabina de seguridad. Desencajado, el trabajador reclamaba una supuesta deuda que sus empleadores mantenían con él, y amenazaba con prender fuego al lugar.

Embed Vean estas imágenes y escuchen. Sucedió en Rosario. Cansado de que no le pagaran el sueldo y angustiado por las deudas, un trabajador de 36 años se roció con combustible y se prendió fuego dentro de la fábrica. Quedó internado con quemaduras graves. Argentina en carne viva. pic.twitter.com/1qphsuoz9x — Todo Negativo (@TodoNegativo) March 19, 2026

“¡No quiero 500 mil pesos! Quiero toda mi plata, no me la vas a pagar más“, se escuchó exclamar al empleado, mientras dialogaba por teléfono con uno de sus superiores y era rodeado por al menos seis uniformados. El hombre reclamaba el pago de salarios que, según afirmaba, le adeudaban desde hacía meses por tareas de vigilancia realizadas de manera tercerizada.

Intentaron neutralizarlo con un taser, pero se prendió fuego

Tras varios minutos de tensión y negociaciones frustradas, un policía lo intentó neutralizar con disparos de una pistola Taser, según se observa en el video que circuló en distintos medios de comunicación.

De inmediato, los policías subieron las escaleras y arrinconaron al sospechoso. El operativo parecía haber finalizado, pero no. El trabajador apareció envuelto en llamas, que tomaron todo su cuerpo y alcanzaron a dos agentes que ya estaban dentro de la garita.

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Asistencia y traslado al hospital

Entre gritos desgarradores de dolor, el hombre logró descender de la estructura desde la que hacía su reclamo y fue auxiliado por personal de bomberos, que rápidamente accionaron los matafuegos y lograron controlar las llamas.

El hombre, identificado como O.P.M., fue trasladado de urgencia al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez de Rosario, donde los médicos de guardia le diagnosticaron quemaduras en el 80 por ciento del cuerpo. Hasta este jueves, según pudo confirmar Infobae, permanecía intubado en estado reservado y con riesgo de vida. Por su parte, los agentes heridos sufrieron heridas leves.

Se investiga el accionar de los policías

Según confiaron fuentes judiciales a Infobae, en un principio la causa ingresó a la Unidad de Homicidios Culposos por tratarse de una posible tentativa de suicidio.

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No obstante, la investigación será remitida a la Unidad Fiscal de Violencia Institucional, ya que intervino personal policial en el hecho y se investigará su accionar.

En este sentido, se esperan las actuaciones y testimonios que solicitó la Unidad de Homicidios Culposos para remitir la causa y se asigne el fiscal de Violencia Institucional que encabezará el expediente.