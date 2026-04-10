Cristian Estigarribia, el nuevo goleador de Deportivo Rincón

El formoseño llegó como refuerzo y en el segundo partido del León en el Federal A 2026 marcó su primer tanto.

El delantero Cristian Estigarribia fue uno de los protagonistas del triunfo de Deportivo Rincón por 2 a 0 frente a Argentino de Monte Maíz , en el duelo disputado el último domingo en el Estadio Moisés Gómez . El atacante abrió el marcador para el León y su cuenta personal aportando tranquilidad para un equipo que busca afirmarse en el inicio del Federal A 2026.

El "9" cabeceó al gol tras un rebote del arquero, mostrando su olfato goleador y sumando para el equipo y su cuenta personal.

“Obviamente que para un delantero es bueno convertir, así que contento por el gol y ahora tratar de enfocarse en el partido del fin de semana”, expresó el goleador a LM.

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El equipo neuquino mejoró lo hecho en la primera presentación ante FADEP fuera de casa, que fue empate 2 a 2, y ahora se ilusiona con sumar en la próxima salida ante Juventud Unida Universitario. “Fue muy positivo traer algo de visitante en nuestro primer partido y lo pudimos sostener acá con la victoria que conseguimos de local. Así que fue un arranque positivo para nosotros. Ahora, trataremos de ir afuera y poder traernos un puntito o sumar”, analizó.

Uno de los factores que comienza a transformarse en fortaleza para el León es el césped sintético cómo en cada temporada y que esta vez redujo al Raya que no estuvo a la altura. “El sintético, para cualquier equipo que viene a jugar, se le va a hacer complicado. Nosotros tenemos la suerte de estar entrenando todos los días ahí, así que de a poco vamos agarrándole la mano”, remarcó.

deportivo rincón cristian estigarribia

El oriundo de "El Colorado”, Formosa, también habló de su adaptación a la región, ya que es la primera incursión en la Patagonia. “Estoy un poco lejos de mi casa, pero ya estoy acostumbrado. Por suerte me acomodé rápido acá en Rincón. Ahora solamente queda enfocarme en tener un buen torneo y en que el equipo trate de sacar la mayor cantidad de puntos”, contó el delantero de 31 años.

Estigarribia acumula un gran recorrido y experiencia en equipos como Gutiérrez Sport Club de Mendoza, Bartolomé Mitre de Posadas, Defensores de Formosa y Sol de América, por lo aporta recorrido y jerarquía a un plantel que apunta a repetir y mejorar lo logrado la temporada pasada.

“Hay que tratar también de alcanzar lo que lograron el año pasado, que fue la clasificación a la Copa Argentina. Si se puede pelear un poco más arriba, sería genial, pero primero vamos con que esto recién arranca, así que vamos a ir partido a partido”, cerró.

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Cómo se juega la fecha en la zona 3

Deportivo Rincón visitará a Juventud Unida de San Luis el próximo domingo a las 15:30. El árbitro será Maximiliano Silcan Jerez.

A la misma hora, Cipo recibirá a Costa Brava de General Pico, mientras que desde las 16 jugarán Argentino de Monte Maíz frente a FADEP de Mendoza. Finalmente, a las 16:30, llegará el turno para Atenas de Río Cuarto y Huracán Las Heras de Mendoza.