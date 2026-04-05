En su casa de siempre, Deportivo Rincón obtuvo la primera victoria el año

El León del norte neuquino volvió al Elías Moisés Gómez y le ganó a Argentino de Monte Maíz por la tercera fecha del Federal A.

Deportivo Rincón logró su primera victoria del año al superar a Argentino de Monte Maíz en el norte neuquino. Fue 2 a 0 por los goles de Cristian Estigarribia y Facundo Miguel . Tras la derrota con San Lorenzo por Copa Argentina y la valiosa igualdad entre FADEP de Mendoza por el Federal A , el equipo de Pablo Castro logró los tres puntos por la zona 3.

El encuentro representó el regreso del León a la cancha en la que jugó desde su fundación, el "Elías Moisés Gómez" , ubicado en el camping y centro recreativo del Sindicato de Petroleros que lleva el mismo nombre. El reducto fue acondicionado para la categoría, luego de dos temporadas jugando en la Ciudad Deportiva de la localidad.

Ante la ausencia de Rodrigo Herrera, expulsado contra FADEP, Pablo Castro decidió poner dos centrales zurdos, algo que no se ve mucho en el fútbol. Juan Albertinazzi y Edgardo Díaz compartieron la zaga, con Ezequiel Ávila por izquierda.

En cuanto a situaciones de gol, Deportivo Rincón fue claramente superior, pero también necesitó de las atajadas del Oso Sánchez para rubricar su primer éxito de la temporada.

De hecho, la primera fue para la visita, con un remate de Elian Coronas atajado por Sánchez, y al toque Cristian Estigarribia cabeceó mal un centro de Juan Achetoni.

Axel Oyola se mostró activo en el comienzo y estuvo cerca de abrir el marcador con una apilada que no pudo terminar correctamente. Fue un aviso de lo que vendría apenas un par de minutos después.

Antes del cuarto de hora, el volante ofensivo robó la pelota en campo rival, se fue para el arco y su remate fue contenido a medias por Alexis Bonet, pero en el rebote apareció Estigarribia y la mandó a guardar de cabeza.

deportivo rincón gol estigarribia (2)

Lo de Oyola fue por lejos lo más destacado del partido. Llegando a los 27', su remate de larga distancia fue desviado por Bonet al córner.

Argentino de Monte Maíz se acercó desborde por derecha de Laserre y un mal pique que casi engaña a Sánchez, quien evitó el empate como pudo.

Antes del final del primer tiempo, otra vez Oyola asistió a Estigarribia y el delantero definió mal ante la salida del arquero.

Ya en el complemento, el ingresado Jorge Rossi estuvo cerca de aumentar la cuenta pero le faltó precisión tras realizar una gran jugada.

La visita tuvo el empate con el centro de Lucas Rainero que no pudo ser concretado por Ignacio Blangetti. El volante se perdió el gol en el área chica, pero fue el mejor momento de Argentino de Monte Maíz en el partido, que coincidió con la salida de Oyola por lesión.

A los 30', Gabriel Sarmiento tuvo la igualdad en los pies, pero Sánchez le tapó el remate frontal.

Después de pasar algunos minutos de zozobra, Rincón lo pudo liquidar con el ingreso de un jugador clave: Facundo Miguel. El volante con más gol de la categoría en la temporada pasada entró en el segundo tiempo, definió como los que saben ante Bonet y sentenció la victoria del equipo neuquino.

En la próxima, el León visitará a Juventud Unida Universitario de San Luis.

deportivo rincón facundo miguel gol (3)

Síntesis

Deportivo Rincón: Alejandro Sánchez, Nicolás Di Bello, Juan Albertinazzi, Edgardo Díaz, Ezequiel Ávila; Rodrigo Montes, Daniel Carrasco, Axel Oyola, Juan Achetoni; Cristian Estigarribia y Matías Domínguez. DT: Pablo Castro.

Argentino de Monte Maíz: Alexis Bonet; Elian Coronas, Hugo Vera Oviedo, Iván Amaya y Matías Barbero; Ignacio Blangetti, Leonardo López y Ramiro Laserre; Juan Tomadoni; Sebastián González y Jorge Tejada. DT: Carlos Mazzola.

Goles: PT 11 Estigarribia (DR). ST 41 Miguel (DR)

Cambios: 9 Lucas Rainero y Gabriel Sarmiento por Laserre y González (A), 10 Facundo Miguel y Jorge Rossi por Di Bello y Domínguez (DR), 17 Bruno Di Bello por Oyola (DR), 31 Santiago Landi por Tomadoni (A), 38 Jonathan Fleita y Cristian Cangá por Ávila y Estigarribia (DR).

Árbitro: Marcos Liuzzi

Cancha: Elías Moisés Gómez, Rincón de los Sauces