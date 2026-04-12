La amenaza de Donald Trump tras el fracaso de las negociaciones de paz con Irán

El mandatario estadounidense lanzó un comunicado sobre las consecuencias de las fallidas negociaciones con Irán.

Donald Trump endureció su postura tras el fracaso de las negociaciones de paz con Irán.

Tras las fallidas negociaciones de paz con Irán, Donald Trump lanzó un extenso comunicado en el que advierte las consecuencias que tendrá el país oriental. El punto clave que abortó el acuerdo fue el armamento nuclear .

"La reunión fue bien, se llegó a un acuerdo sobre la mayoría de los puntos, pero el único punto realmente importante, el armamento nuclear, no se aprobó. Con efecto inmediato, la Armada de los Estados Unidos , la mejor del mundo, comenzará a bloquear a todos los buques que intenten entrar o salir del Estrecho de Ormuz ", advirtió el mandatario en Truth Social.

Tras ello, sostuvo: "En algún momento, llegaremos a un acuerdo en el que todos podrán entrar y salir libremente, pero Irán no lo ha permitido, limitándose a decir: 'Puede que haya una mina por ahí', de la que nadie más sabe. Esto es extorsión internacional, y los líderes de los países, especialmente los de Estados Unidos , jamás se dejarán extorsionar".

Además, aseguró que ordenó a la Armada que "busque e intercepte a todos los buques en aguas internacionales que hayan pagado un peaje a Irán". "Nadie que pague un peaje ilegal tendrá paso seguro en alta mar. Además, comenzaremos a destruir las minas que los iraníes colocaron en el Estrecho".

Estados Unidos. Irán. Guerra- El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance junto a Jared Kushner y Steve Witkoff.

"¡Cualquier iraní que nos dispare, o a embarcaciones pacíficas, será destruido! Irán sabe, mejor que nadie, cómo acabar con esta situación que ya ha devastado su país. Su Armada ha desaparecido, su Fuerza Aérea ha desaparecido, su sistema antiaéreo y su radar son inútiles, Jomeini y la mayoría de sus 'líderes' están muertos, todo por su ambición nuclear", insistió el presidente estadounidense.

Finalizando el comunicado, Trump sentenció: "El bloqueo comenzará en breve. Otros países participarán en este bloqueo. No se permitirá que Irán se beneficie de este acto ilegal de extorsión. Quieren dinero y, más importante aún, quieren armas nucleares. Además, en el momento oportuno, estamos completamente preparados y nuestras Fuerzas Armadas acabarán con lo poco que queda de Irán".

Irán y Estados Unidos sin paz

Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán en Islamabad fracasaron en su intento por llegar a un acuerdo de paz. La reunión iniciada este sábado en la capital de Pakistán suponía las primeras conversaciones directas entre los dos países llegaba luego del alto el fuego alcanzado para poner fin a la guerra en Medio Oriente.

Tras horas de reunión, ambas delegaciones confirmaron que no alcanzaron un acuerdo. El vicepresidente de EE.UU., JD Vance, quien encabezaba la delegación de su país, dijo en una breve rueda de prensa: "No pudimos llegar a una situación en la que los iraníes estuvieran dispuestos a aceptar nuestras condiciones".

Armas nucleares tácticas (TNW, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos Armas nucleares tácticas (TNW, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos.

Vance afirmó que Washington necesita un "compromiso fundamental" por parte de Teherán de no desarrollar armas nucleares.

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, emitió un comunicado en el que describió las conversaciones como "intensas", pero añadió que su éxito dependía de "la seriedad y buena fe de la contraparte", en referencia a EE.UU.

"Tuvimos una serie de discusiones sustanciales con los iraníes; esa es la buena noticia. La mala es que no hemos alcanzado un acuerdo y creo que esa es una noticia mucho peor para Irán que para Estados Unidos", afirmó Vance.