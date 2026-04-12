Guerra: Irán y Estados Unidos no lograron un acuerdo de paz y crece la tensión nuclear

El vicepresidente de Estados Unidos confirmó que no hubo acuerdo en Islamabad y advirtió sobre el desarrollo nuclear.

Estados Unidos e Irán no llegaron a un acuerdo y crece el conflicto en Medio Oriente.

Las negociaciones entre Estados Unidos e Irán en Islamabad fracasaron en su intento por llegar a un acuerdo de paz. La reunión iniciada este sábado en la capital de Pakistán suponía las primeras conversaciones directas entre los dos países llegaba luego del alto el fuego alcanzado para poner fin a la guerra en Medio Oriente .

Tras horas de reunión, ambas delegaciones confirmaron que no alcanzaron un acuerdo. El vicepresidente de EE.UU., JD Vance , quien encabezaba la delegación de su país, dijo en una breve rueda de prensa: "No pudimos llegar a una situación en la que los iraníes estuvieran dispuestos a aceptar nuestras condiciones".

Vance afirmó que Washington necesita un "compromiso fundamental" por parte de Teherán de no desarrollar armas nucleares .

Por su parte, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Esmaeil Baqaei, emitió un comunicado en el que describió las conversaciones como "intensas", pero añadió que su éxito dependía de "la seriedad y buena fe de la contraparte", en referencia a EE.UU.

Estados Unidos. Irán. Guerra- El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance junto a Jared Kushner y Steve Witkoff.

Baqaei también le pidió a Washington que se abstuviera de hacer "demandas excesivas y requerimientos ilegales" y aceptara "los derechos e intereses legítimos de Irán".

Estados Unidos e Irán sin paz

Antes de subirse al Air Force 2 para marcharse de Islamabad, Vance dio su versión de la reunión, auspiciada por la mediación paquistaní.

Vance dijo que las conversaciones se prolongaron durante 21 horas.

"Tuvimos una serie de discusiones sustanciales con los iraníes; esa es la buena noticia. La mala es que no hemos alcanzado un acuerdo y creo que esa es una noticia mucho peor para Irán que para Estados Unidos", afirmó.

Vance contó que había estado en permanente comunicación con el presidente Donald Trump y que habló con él entre "media docena" y "una docena de veces".

El vicepresidente estadounidense insistió en que impedir que Teherán se dotara de armas nucleares era el "objetivo central" de Trump.

Vicepresidente de Estados Unidos. El vicepresidente JD Vance encabezó la delegación estadounidense en Islamabad.

"Nos vamos de aquí con una propuesta muy simple, un método de entendimiento que es nuestra mejor y última oferta. Veremos si los iraníes la aceptan", añadió.

Lo que dejó la reunión

Estados Unidos e Irán habían llegado a estas negociaciones afirmando que habían ganado la guerra, de modo que lograr un acuerdo siempre iba a ser difícil, comenta el corresponsal de la BBC Joe Inwood.

Al final parece que fue imposible. EE.UU. e Irán se marcharon culpándose el uno al otro por su fracaso.

Según los medios estatales iraníes, las "demandas excesivas" de Washington frustraron las conversaciones para poner fin a la guerra.

"A pesar de varias iniciativas de la delegación iraní, las exigencias inaceptables de la parte estadounidense impidieron el avance de las negociaciones", declaró la emisora estatal iraní IRIB en una publicación en Telegram.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán, Esmail Baghaei, dijo que las conversaciones tuvieron lugar en "un ambiente lleno de desconfianza, sospecha y duda" tras más de 40 días de "guerra impuesta" y poco después de que entrara en vigor un alto el fuego.

Irán. Esmail Baghei, portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán.

Mientras tanto, EE.UU. insistió en que fueron "flexibles" y "complacientes".

Vance afirmó: "El presidente me pidió que viniera aquí de buena fe e hiciera todo lo posible para conseguir un acuerdo. Lo hicimos y desafortunadamente no pudimos avanzar".

EL vicepresidente dijo que se marchaba tras hacer "una propuesta muy sencilla, un método de entendimiento que es nuestra última y mejor oferta".

Guerra en Medio Oriente.jpg Palestinos buscan a víctimas y sobrevivientes tras un bombardeo de Israel al campamento de refugiados de Jabaliya.

Cómo sigue el conflicto

No está claro cuáles son los próximos pasos en el acuerdo de alto el fuego de dos semanas que habían alcanzado las partes y por ahora no se han planeado nuevas conversaciones.

Aún así, el portavoz iraní Esamil Baghaei indicó a un noticiero estatal que nunca se esperó que EE.UU. e Irán lograran un entendimiento inmediato. "La diplomacia nunca termina", recalcó.