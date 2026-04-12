Golpe al narcomenudeo en Cuenca XV: secuestraron drogas y elementos robados en una vivienda

Un allanamiento en el oeste de Neuquén Capital culminó con resultados positivos. La policía incautó marihuana, cocaína, electrodomésticos y más.

Personal de la Policía del Neuquén realizó con éxito un allanamiento este sábado por la tarde en el barrio Cuenca XV , escenario de múltiples hechos de violencia en los últimos días. El procedimiento se llevó a cabo en el marco de una investigación por daño.

Efectivos de la Comisaría n°18 de Gran Neuquén Norte comenzó las diligencias alrededor de las 15:30 horas junto a personal de distintas áreas, como la Oficina de Investigaciones y peritos del Departamento de Criminalística.

El procedimiento se da en el contexto de una causa judicial en trámite, que tenía como objetivo la búsqueda de elementos vinculados al hecho investigado.

En el transcurso del operativo, el caso comenzó a tomar otra dimensión. Al ingresar al domicilio, los efectivos encontraron una gran cantidad de elementos que ahora serán materia de investigación. Desde bicicletas, televisores, herramientas, electrodomésticos y equipos de uso doméstico, entre otros.

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Narcomenudeo: cocaína y marihuana fueron secuestradas

Durante el registro, que tomó varias horas, el personal también registró sustancias vinculadas al narcomenudeo. Acto seguido, el personal especializado llevó a cabo el secuestro de 70 gramos de una sustancia compatible con cannabis, 85 gramos de clorohidrato de cocaína, una balanza digital y recortes de nylon utilizados para el fraccionamiento de las drogas.

En el lugar, peritos de Criminalística secuestraron dos vainas de calibre .40, elemento que se suma a la investigación en curso.

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Luego de tres horas y media, el procedimiento finalizó alrededor de las 19 horas con el secuestro de una extensa lista de elementos con intervención de la Unidad Fiscal correspondiente.

A raíz de los hallazgos vinculados a estupefacientes, la Justicia dispuso la clausura de la vivienda, que quedó bajo custodia policial.

Violento enfrentamiento a tiros en Cuenca XV y corte de calle de vecinos que piden seguridad

Este viernes por la tarde, vecinos y vecinas del barrio Cuenca XV decidieron cortar el tránsito en inmediaciones de las calles Necochea y Poliansky, en reclamo por los hechos de inseguridad ocurridos el jueves. Con una quema de ruedas, exigen mayores controles y la presencia del Ministro de Seguridad de la Provincia del Neuquén, Matías Nicolini.

El violento enfrentamiento tuvo lugar ayer por la noche en el popular barrio del oeste neuquino. La secuencia demandó un amplio operativo policial y terminó con tres personas demoradas.

Según la información recabada, el caso sucedió en el sector de las calles Poliansky y Ahumada, donde vecinos alertaron por disturbios que rápidamente escalaron y, cuando llegaron los móviles, se encontraron con dos grupos enfrentados.

El comisario inspector Agustín Galeano, coordinador operativo de Zona Norte, explicó que, tras recibir el alerta y dirigirse al lugar, se encontraron con "dos grupos bien definidos, que son integrantes de una misma familia, pero con una relación muy conflictiva", explicó.

Aunque el enfrentamiento fue entre familiares, sospechan que detrás del conflicto existe un trasfondo más profundo: una disputa por el control de la venta de droga en el barrio.