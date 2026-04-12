Leandro López ahora se la agarró con Nadia Márquez por defender a una ministra: qué pasó

El titular de ADI-NQN salió al cruce de la senadora libertaria, que ya venía de otra pelea con Quintriqueo. El lío empezó con un tuit de Pablo Cervi.

Después de la pelea entre Leandro López y el líder de ATE Neuquén, Carlos Quintriqueo , por el bloqueo de las afiliaciones sindicales dentro de ADI-NQN, parecía que iba a ser una fin de semana tranquilo. Pedro no lo fue.. El funcionario provincial ahora se la agarró con una senadora libertaria, en defensa de una ministra del gobernador Rolando Figueroa.

El nuevo cruce político en Neuquén empezó con una secuencia de mensajes que, leídos en conjunto, sacan a la luz mucho más que un simple intercambio en redes. Primero habló la senadora Nadia Márquez.

Después respondió López y en en el medio, aparece un trasfondo que ya venía con pases de factura: los dos compartieron en su momento el mismo espacio político, Arriba Neuquén, que le permitió Marquez ser diputada por Javier Milei en 2023. Temas del pasado.

Tuits polérmicos Nadfia y Leandro

El tuit de Márquez fue directamente al hueso, con una descalificación personal hacia la ministra de Educación de la provincia, Soledad Martínez.

“Esta mujer es una payasa”, escribió, en una frase que rápidamente señaló cuál iba a ser el tono del debate. Pero no se quedó ahí y cuestionó su llegada al cargo al señalar que “no logró ni una banca de diputada provincial (su espacio el Frente Grande fue colectora de Frente Neuquinizate pero no llegó al 3%) y la premian con un ministerio”, y cerró con una crítica más estructural al sistema educativo, al afirmar que está “cada día peor”.

El mensaje de Márquez viene a colación de una serie de chicanas, porque la ministra de educación ya lo había apuntado al senador Pablo Cervi, quien le atribuyó las mejoras en infraestructura vial, y educación en Neuquén al gobierno de Milei. Y ahí fue cuando estalló Soledad Martínez. "Es una canallada decir eso", dijo la ministra.

Fue ahí donde intervino Márquez en defensa de Cervi, pero la pelea no esperaba con un cuarto contrincante: Leandro López que ya venía de pelearse con el sindicalismo neuquino. En lugar de defender directamente la gestión educativa o a la ministra, apuntó a lo que consideró una contradicción de la senadora.

“Nadia te designa a Lucila ‘Casta’ Sapag como embajadora, y luego se atreve a cuestionar la elección de una ministra, todo en la misma semana. Insólito”, escribió.

Tuits polémicos Nadia y Leandro

López intenta correr el eje hacia la incoherencia política, vinculando a Márquez con una designación que, dentro del discurso libertario, podría leerse como parte de la “casta” que suelen cuestionar.

Ese tipo de respuesta no es nueva en el funcionario provincial. De hecho, encaja con lo que viene mostrando en las últimas semanas, donde interviene activamente en discusiones públicas con un tono de confrontación.

Conciliación obligatoria en ADI-NQN

El antecedente más cercano es su cruce con Quintriqueo, secretario general de ATE Neuquén. Ahí la discusión pasó por el supuesto freno que puso López a las afiliaciones en ADI-NQN de empleados que termino en una propuesta del sindicato dentro del edificio del CAM (Ciudad Administrativa Ministerial) y una conciliación obligatoria.

Ahora López, sin descanso en las redes se metió con su antigua compañera de partido,. Arriba Neuquén, algo que no parece ser parte de la casualidad.