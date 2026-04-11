"Decir que Neuquén hace obras clave por mérito del gobierno nacional es una canallada"

La ministra de Educación apuntó al senador nacional Pablo Cervi, quien destacó el acompañamiento del gobierno de Milei para el avance de obras en la provincia.

La ministra de Educación de la Provincia, Soledad Martínez , sostuvo que el Gobierno nacional “lo único que ha hecho es dar el aval para tomar financiamiento … en materia de infraestructura edilicia educativa, de salud, y vial, no está haciendo ningún aporte”.

De esta forma, la funcionaria provincial salió al cruce de la afirmación del senador nacional de La Libertad Avanza, Pablo Cervi , respecto a que “el acompañamiento del gobierno nacional permite avanzar en obras clave para Neuquén”.

Martínez, que además es presidenta del Frente Grande Neuquino que integra el frente de La Neuquinidad , enfatizó en declaraciones a LU5 que el legislador “tiene una mirada disociada de la realidad”.

En tal sentido, la ministra indicó “que alguien venga a decir que eso es mérito del gobierno nacional, primero es una canallada desde lo político; segundo es producto de la especulación del que tiene poco para mostrar; y tercero muestra su disociación con la realidad de lo que está pasando en Neuquén. Me parece que no vale más que eso”.

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Soledad Martínez: "Solo un aval, nada de aportes"

“En Neuquén -dijo la funcionaria y referente política- el gobernador Rolando Figueroa, ha puesto en marcha en ejecución y en vísperas de su ejecución la construcción de 600 kilómetros de ruta, que es el 50% de las vías pavimentadas que se hicieron en toda la historia de la provincia, con presupuesto propio y con gestiones hechas ante el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) y ante el BID”.

En esas gestiones, remarcó, “el gobierno nacional lo único que ha hecho es, como en este caso, dar el aval para que Neuquén pueda tomar ese financiamiento para ejecutar obras; además de estar frente al inédito hecho de tomar deuda para construir obras y no para financiar el gasto corriente del Estado”.

Rolando Figueroa Soledad Martinez

Aclaró Martínez, “por supuesto el aval del gobierno nacional es importante porque es una condición para que podamos colocar en los mercados financieros estos títulos, que en este momento estamos terminando de emitir a partir de esta autorización para poder garantizar ese financiamiento”.

No obstante, ratificó que “el gobierno nacional en la provincia de Neuquén, en materia de infraestructura edilicia educativa, de salud, y vial, que son todas esas cosas que estamos mostrando y de las que estamos hablando, no está haciendo ningún aporte, no hay ningún logro del gobierno nacional en esto”.