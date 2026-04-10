Rolando Figueroa consiguió el aval de Nación para los créditos para pavimentar más de 180 kilómetros de rutas

Fue durante el encuentro entre el gobernador neuquino y el ministro de Economía de la Nación que sostuvieron durante este viernes. Se traducirá en obras para fundamentales para el turismo y desarrollo regional.

El gobernador Rolando Figueroa recibió el respaldo del gobierno nacional para obtener el financiamiento del Banco Mundial, el BIRF y la CAF para una serie de obras que se ejecutarán en territorio neuquino. Además, Neuquén asumirá también el mantenimiento de rutas nacionales estratégicas.

El mandatorio neuquino obtuvo este viernes el aval del Gobierno Nacional para avanzar en dos líneas de financiamiento con organismos internacionales , con quienes la provincia viene trabajando desde el inicio de la gestión, y permitirán ejecutar obras estratégicas de conectividad, energía, turismo y desarrollo territorial en la provincia.

Es decir, que las gestiones que viene llevando adelante la provincia incluyeron líneas de crédito con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF) y el Banco Mundial.

Figueroa se reunió este viernes con el ministro de Economía de la Nación, Luis "Toto" Caputo, a quien agradeció de forma especial el acompañamiento al proceso de desarrollo estratégico de obras vinculadas al fortalecimiento del turismo.

“En Neuquén ordenamos, planificamos y ejecutamos: obras que integran el territorio y generan oportunidades. Más conectividad es más desarrollo. Ordenar para distribuir”, escribió el mandatario neuquino en su cuenta oficial tras el encuentro con el funcionario nacional.

Las gestiones incluyeron líneas de crédito con el Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), el Banco Mundial, el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) y la transferencia a la provincia de tramos de rutas nacionales.

Por su parte, Caputo señaló que durante esta jornada ratificaron, junto al gobernador Ronaldo Figueroa, “el acompañamiento del Gobierno Nacional a la Provincia del Neuquén en nuevas líneas de financiamiento internacional para la financiación de su cartera de proyectos de desarrollo estratégico”.

El titular de la cartera de Economía, dijo que priorizaron dos líneas de financiamiento con @AgendaCAF, en distintas etapas, para avanzar en un paquete de obras que incluye la pavimentación de más de 180 kilómetros de rutas provinciales fundamentales para el turismo y la integración binacional, junto con nuevas obras eléctricas y de desarrollo urbano y social”.

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CAF

Uno de los ejes fue la operación de crédito con el Banco de Desarrollo de América Latina destinada a financiar el Programa de Conectividad para la Integración Regional e Internacional de la provincia.

El objetivo es mejorar la conectividad vial y la integración regional mediante un paquete de obras que sumará más de 170 kilómetros de nuevo pavimento en la red vial provincial, priorizando corredores estratégicos para el turismo y la vinculación binacional con Chile.

En paralelo, la Provincia trabaja en una segunda etapa de financiamiento con el mismo organismo por más de 137 millones de dólares, destinada al Programa de Equilibrio y Desarrollo Territorial. Contempla nuevas infraestructuras y equipamientos relacionados a la energía, vivienda, hábitat y conectividad vial con un fuerte criterio de regionalización. Este es el segundo programa que se lleva adelante con el CAF. Con el primero se avanzó en ampliar la capacidad de tres plantas potabilizadoras de agua, la construcción de una planta de tratamiento de líquidos residuales y la pavimentación de más de 50 kilómetros de rutas provinciales. Estas obras, en línea con el Plan de Regionalización impulsado por la Provincia, beneficiarán a más de 40 localidades y servirán para potenciar el turismo y las economías creativas, fuentes cruciales de ingreso en Neuquén.

Banco Mundial

Por otra parte, el Gobierno Nacional formalizó mediante un decreto los modelos de contrato de garantía y contragarantía del préstamo de financiamiento con el Banco Mundial. Este permitirá avanzar en mejoras de la conectividad, fortalecer el turismo, apoyar el desarrollo institucional de las regiones, entre otros.

Entre las obras previstas incluyen la pavimentación de la Ruta Provincial 54 entre la Ruta Provincial 43 y Manzano Amargo, la pavimentación de la Ruta Provincial 63 entre la Ruta Nacional 40 y Villa Meliquina, proyectos turísticos en Aluminé, Junín de los Andes y Andacollo, y estudios para mejorar la conectividad internacional en el norte neuquino.

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También se desarrollarán iniciativas como la Ruta Escénica a Villa Meliquina, el ordenamiento urbano de Manzano Amargo y el diseño de la Ruta Escénica del Alto Neuquén, orientadas a potenciar el turismo.

Rutas estratégicas

También en la jornada, la Provincia acordó con el Gobierno nacional asumir el mantenimiento de la totalidad de la Ruta Nacional 242, desde el empalme con la Ruta Provincial 21 hasta el límite con Chile, con una extensión de 50 kilómetros, y un tramo de la Ruta Nacional 22 entre el puente sobre el río Neuquén, en el límite con Río Negro y el empalme con la Ruta Nacional 237 en Arroyito.

La transferencia alcanzó 58,5 kilómetros de rutas, corredores claves para la seguridad vial, el transporte regional y la vinculación con el paso internacional Pino Hachado.

La gestión de estas rutas había sido solicitada por las provincias de Neuquén en 2024, con la necesidad de mejorar la infraestructura vial.