Educación compró leche en polvo y equipamiento para escuelas de la provincia

Según se informó, se destinaron 4.200 millones de pesos para las adquisiciones. Cómo será la distribución en las instituciones.

El ministerio de Educación , a través del Consejo Provincial de Educación (CPE) , adquirió en el inicio de este ciclo lectivo 100 mil kilos de leche en polvo , y por tercer año consecutivo una considerable compra de mobiliario y equipamiento para las escuelas que, para este 2026, significó una inversión total superior a los 4.200 millones de pesos por ambos conceptos.

Las compras se suman a otras inversiones y acciones que se llevan adelante desde el gobierno provincial, vinculadas a la ejecución de nuevos edificios inaugurados y otros en marcha; así como ampliaciones, readecuaciones, y trabajos de mantenimiento mayor, que ponen en evidencia el lugar que esta gestión provincial otorga a la educación de neuquinos y neuquinas.

La licitación de los 100 mil kilos de leche en polvo , para garantizar la provisión en los comedores y refrigerios escolares fue de $1.098.234.000; el insumo es distribuido desde el depósito central del CPE a todos los establecimientos educativos de la provincia, consistiendo en 125 mil cajas de 800 gramos.

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Nuevo mobiliario

Por otro lado, se compró también, para el actual período escolar, mobiliario para equipamiento de edificios por un monto de $3.166.696.498. Se trata de 849 armarios, 200 ficheros, 100 estanterías, 423 escritorios y 846 sillas para docentes. Para escuelas primarias 5.098 conjuntos bipersonales de pupitre y silla para 2do y 3er ciclo, 848 sillas con igual destino, y 2.550 conjuntos bipersonal pupitre y silla de 1er ciclo, y para nivel Inicial 340 conjuntos con sillas. Además, 425 sillas pupitre rebatibles – universitarios; 850 pizarrones, 100 bibliotecas, y 340 mesas con 850 bancos con destino a comedores.

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Todo el equipamiento garantiza necesidades de reposición habituales de los establecimientos, y en particular atiende a nuevos espacios que surgen de las inauguraciones y reinauguraciones de escuelas; tales como los nuevos edificios del Centro de Formación Profesional N° 29 de Centenario; de la Escuela Infantil N° 91 de Caviahue; de la escuela Primaria N° 369 de Senillosa; N° 153 de Junín de los Andes; N° 60 de Plottier; N° 191 de Centenario; N° 114 de Zapala; la EPET N° 25 de Plottier; Especial N° 4 de Neuquén; escuelas N° 7 y N° 344 de Junín de los Andes; el EIAJD N° 5 de Neuquén; CPEM N° 51, EPET N° 10 y Escuela N° 292 de Cutral Co, entre otras instituciones de destino.

Aulas inclusivas

Por otra parte, se informó que en día mundial de concientización sobre el Trastorno del Espectro Autista (TEA), la dirección General de Educación Inclusiva, Accesibilidad y Especial del Consejo Provincial de Educación (CPE) dio a conocer que impulsa el ciclo de capacitación ‘Construyendo aulas inclusivas’.

Cada encuentro se dará en diferentes localidades desde abril hasta noviembre -uno por mes-, articulando entre espacios virtuales y presenciales.

La actividad se lleva adelante en forma conjunta con la subsecretaría de Discapacidad y Personas Mayores del ministerio de Trabajo y Desarrollo Humano de la provincia.

La formación busca dotar a los equipos escolares de herramientas prácticas para la atención a la diversidad y la construcción de entornos accesibles, brindando estrategias para resolver situaciones complejas en el aula, particularmente en el acompañamiento de estudiantes con TEA.

El espacio responde a la necesidad de profundizar en la formación docente en torno a las barreras que obstaculizan la plena participación de los estudiantes con discapacidad. En este sentido el paradigma actual desplaza el foco desde el desafío individual hacia las condiciones contextuales, actitudinales y estructurales que resultan limitantes para el aprendizaje y la convivencia escolar.