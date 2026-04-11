Deportivo Rincón va por la victoria ante el puntero

El León se enfrenta a Juventud Unida de San Luis, el puntero de la zona. Rincón viene de golear en casa y está tercero en la tabla.

Luego de sumar en casa, Deportivo Rincón cumplirá con la cuarta fecha del Federal A ante Juventud Unida Universitario en San Luis. El encuentro está pautado para las 15:30 este domingo. El Depo va por la primera victoria de visitante y el Juve quiere volver a la victoria luego de un empate en La Pampa.

En el Mario Sebastián Diez, Maximiliano Jerez será el encargado de impartir justicia. El juez de Catamarca tendrá la asistencia de Exequiel Agüero y Emilio Maguna. Santiago Agüero será el cuarto árbitro.

El León inició el torneo con un gran desempeño lejos de casa en la segunda fecha ante FADEP, en Russell, cuando con un hombre menos remontó el encuentro y se puso 2 a 2. En la última jornada, se lució en el Moises Gómez de Rincón de los Sauces con un sólido 2 a 0.

Con estos resultados, los dirigidos por Pablo Castro llegan con toda la confianza y el envión anímico a San Juan. El León está tercero en la tabla con cuatro unidades y, de conseguir los tres puntos, podrá quedarse con el liderazgo de la zona.

Deportivo Rincón 11.4 (2)

Los puntanos, por su parte, están primeros con cinco unidades. Comenzaron el torneo con un empate ante San Martín en Mendoza, vencieron en el Mario Sebastián Diez a Huracán las Heras 2 a 0 y empataron 1 a 1 en su visita a Costa Brava. Este fin de semana buscarán volver a la victoria ante su gente.

En el historial, hay un encuentro del 2024 por la segunda fecha de la Fase Reválida el 28 de julio de aquel año. En aquella oportunidad, el León se quedó con la victoria por 2 a 0 en la Ciudad Deportiva con goles de Jonathan Chacón y Julián Martín. El encuentro tendrá la transmisión radial de AM550 La Primera.

Federal A: Cipo también se codea con los de arriba

Cipolletti recibe en su reducto a Costa Brava a partir de las 15:30. En casa y con su gente, el Albinegro buscará volver a sumar de a tres luego del valioso punto que consiguió en Mendoza. Por el lado de los pampeanos, quieren la primera victoria lejos de casa. La última jornada en condición de local solo sumaron un punto ante Juventud Unida Universitario de San Luis.

De cara a este duelo, el Albinegro viene con el envión de haber hecho un buen partido en La Heras y espera doblegar la cantidad de público que hubo en el debut de local ante San Martín de Mendoza. “Hay que validar de local, trajimos el punto y el equipo es exigente. Sentimos que lo podíamos ganar, pero en otro momento traerse un empate era un puntazo. Tenemos que validarlo y dejar los tres puntos acá, eso sería más que importante”, dijo Nehuén García.

El Albinegro llega con cuatro puntos y cuarto en la tabla. Sumar de a tres le dará la chance de comenzar a sondear los primeros puestos de la zona. El puntero Juventud Unida tiene 5 y enfrentará al Deportivo Rincón en San Juan. El escolta, rival de Cipo, también tiene 5 unidades. “Verte arriba te motiva bastante, en el día a día laburas de otra forma. Tenes más confianza y el equipo se asienta mejor. Va a ser muy bueno sumar de a tres”, afirmó Nicolás Trejo.