La Vendimia Neuquina llegó a la Estancia Chimehuín en la cordillera

El evento combinó producción, tradición familiar y el crecimiento de la vitivinicultura como nueva expresión del desarrollo regional.

La Vendimia Neuquina continúa su camino consolidándose como una de las propuestas más elegidas en la provincia. Este último domingo 5 de abril, en el marco de las celebraciones de Pascua, la Estancia Chimehuín fue escenario de una nueva edición.

El evento se desarrolló en el corazón del sur provincial, entre Junín de los Andes y San Martín de los Andes, y combinó trabajo y tradición con un encuentro comunitario.

De esta manera, la Vendimia Neuquina incorporó al sur neuquino al calendario provincial, sumando una nueva mirada a una actividad que crece sostenidamente en distintos puntos del territorio.

La jornada comenzó a las 7.30 y se extendió hasta pasadas las 18, con condiciones climáticas ideales para la cosecha.

vendimia neuquina en estancia chardonay

Vinos, gastronomía y familia

Desde temprano, productores de la zona, alrededor de 30, con amplia experiencia en viñedos, iniciaron las tareas. Más tarde, se sumaron familias, amigos y vecinos, en un clima que trascendió lo productivo para convertirse en una experiencia compartida.

La vendimia no solo implicó cosechar uvas, sino también transmitir saberes: los adultos enseñando a los más chicos, fortaleciendo una práctica que se integra a la identidad cultural y productiva de Neuquén.

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La propuesta gastronómica estuvo a cargo del cocinero Claudio Abraham, junto a Patricia Radeland, quienes ofrecieron sabores locales en sintonía con la jornada.

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La Estancia Chimehuín, un espacio artesanal

El viñedo Estancia Chimehuín cuenta con el seguimiento minucioso de la administradora del establecimiento, Clara Rubio, encargada de acompañar cada etapa del proceso productivo con compromiso y dedicación.

La vendimia para este espacio refleja una forma de producción donde el trabajo artesanal, el conocimiento acumulado y el tiempo son protagonistas. En este contexto, el vino se presenta como una expresión genuina del territorio.

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Con esta edición, el sur de la provincia se sumó al circuito de la Vendimia Neuquina 2026, que durante marzo tuvo actividad en localidades como Cutral Co, Senillosa, San Patricio del Chañar, Neuquén, Chos Malal y Centenario.

La propuesta busca consolidar el crecimiento de la actividad vitivinícola en toda la provincia y abrir nuevas oportunidades para el turismo y la producción regional.