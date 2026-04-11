Robos al deporte: delincuentes asaltaron el buffet de Ciudad Deportiva y una escuela de fútbol

Los insólitos casos ocurrieron en los últimos días y encendieron las alarmas en las instituciones.

Nuevos hechos de inseguridad e n el deporte neuquino encendieron las alertas entre los vecinos e instituciones. Ambos casos ocurrieron en la capital y generaron indignación.

Un robo en la Ciudad Deportiva y el asalto a una escuelita de fútbol despertaron la preocupación por la falta de seguridad en espacios donde entrenan chicos y jóvenes.

El primero de los hechos ocurrió durante la madrugada del 9 de abril en la Ciudad Deportiva , de Lanín al 1600, donde funciona la cancha de agua. Según denunció la Federación Neuquina de Hockey , un delincuente ingresó cerca de las 00:15 tras romper una ventana con un elemento contundente.

Una vez dentro, sustrajo mercadería del buffet y provocó importantes destrozos, dejando el lugar completamente revuelto. Desde la entidad advirtieron que este tipo de robos “se repiten una o dos veces por año” y generan no solo pérdidas económicas, sino también un fuerte impacto en el funcionamiento cotidiano del espacio.

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El antecedente más cercano se remonta a abril del año pasado, cuando también se llevaron equipamiento deportivo, uniformes y otros elementos de valor.

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Insólito robo en una escuelita de fútbol

El segundo episodio ocurrió en el barrio Islas Malvinas y tuvo características tan preocupantes como llamativas. Dos jóvenes fueron demorados tras robar pertenencias en una escuelita de fútbol, en pleno horario de entrenamiento.

Según informaron desde la Asociación Deportiva, el hecho se produjo mientras los chicos realizaban actividades. Profesores y padres advirtieron la situación, intervinieron rápidamente y lograron retener a los sospechosos, recuperando los elementos sustraídos.

Lo más insólito del caso es que los jóvenes grababan videos para redes sociales simulando robos, con la intención de devolver luego lo sustraído y generar contenido.

Tras el episodio, ambos fueron puestos a disposición de la Policía.

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Preocupación y pedido de mayor seguridad

Desde las instituciones remarcaron la necesidad de reforzar las medidas de seguridad y, en el caso de la escuelita, también pidieron a las familias acompañar a los chicos durante los entrenamientos.