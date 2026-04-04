Deportivo Rincón debuta en casa con estadio renovado ante Argentino de Monte Maíz

El Depo vuelve a su primer hogar y con toda su gente este domingo. Después del empate en Mendoza, irá por los primeros tres puntos.

Este domingo, en la tercera fecha del Federal A , el Deportivo Rincón debutará en casa ante Argentino de Monte Maíz . Para el León será una jornada significativa ya que volverá a su estadio original, donde disputó el Regional Amateur en la temporada de su ascenso. Los neuquinos solo sumaron un punto en Mendoza y quieren los tres en casa. Los de Monte Maíz vienen de dos empates.

A partir de las 16, en el renovado Moisés Gómez , Marcos Liuzzi marcará el inicio del encuentro. El oriundo de Ayacucho tendrá a Martín Nardelli y a Oscar Bono como asistentes. Patricio Destefano por su parte será el cuarto árbitro.

Para el conjunto local será el segundo duelo de la temporada, ya que tuvo su fecha libre en el inicio del certamen. El último fin de semana logró un empate ante FADEP en Mendoza, en un encuentro peleado que terminó 2 a 2. Este domingo, los de Rincón de los Sauces vivirán una jornada especial al volver a jugar en su estadio, ahora completamente renovado.

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El club presentará oficialmente un estadio ampliado y modernizado, adaptado a las exigencias del Consejo Federal del Fútbol Argentino. Al igual que en la Ciudad Deportiva, donde venían oficiando de local, la superficie continuará siendo de césped sintético, una característica que bien saben aprovechar los dirigidos por Pablo Castro.

A diferencia del pasado estadio, el renovado Moisés Gómez concretó la extensión del campo de juego para cumplir con las normativas vigentes, además de la renovación de vestuarios, tribunas y cabinas de prensa. Las mejoras no solo apuntan a lo deportivo, sino también a brindar mayores comodidades a los hinchas y las delegaciones visitantes.

Así llegan Deportivo Rincón y Argentino de Monte Maíz

En cuanto a lo futbolístico, Pablo Castro tiene que definir el reemplazante del expulsado Rodrigo Herrera. Para completar la zaga, que tiene a Juan Albertinazzi, aparecen Marcos Narváez y Jonathan Fleita como variantes.

El León del norte neuquino solo tiene un punto en su haber y está sexto en la tabla de posiciones. El Raya por su parte viene de dos empates. En la apertura de la temporada empató sin goles en Mendoza ante Huracán las Heras y luego repitió el resultado en condición de local ante Costa Brava.

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En el historial solo hay un duelo, que corresponde a la temporada pasada por la quinta fecha de la Fase Campeonato. Aquel encuentro quedó en manos del Raya en el Modesto Marrone de Monte Maíz, con un doblete de Ramón Lentini. Para el equipo de Carlos Mazzola será el primer encuentro que disputen en tierras petroleras.

Cabe destacar que son dos equipos jóvenes en la categoría, Argentino transita su quinta temporada en el Federal A luego de su ascenso en 2022 ante Rivadavia de Lincoln. El León por su parte afrontará su tercera temporada tras el ascenso en 2024 frente a Colón de San Justo. El duelo entre neuquinos y cordobeses tendrá la transmisión radial a cargo de AM550 La Primera.