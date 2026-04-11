Aberrante: denuncian a un enfermero de una clínica por abusar de una paciente internada y que no podía hablar

La fiscal Carolina Mauri ya interviene en el caso y se entrevistó con la víctima, una mujer de 54 años. La paciente le habían practicado una traqueotomía.

Otra denuncia a un enfermero sacude a Neuquén y preocupa a la comunidad. La fiscalía investiga a un enfermero señalado por presuntamente abusar sexualmente de una paciente que estaba internada e imposibilitada de hablar en una clínica privada de la ciudad. Los detalles que se conocieron.

Según pudo confirmar LM Neuquén , la denuncia la recibió hace unos días la fiscalía neuquina de parte de un familiar de la víctima, una mujer de 54 años. Ésta fue internada en la clínica con un cuadro complejo y debido a problemas respiratorios que presentaba, se le debió practicar una traqueotomía.

La intervención fue exitosa y la mujer fue dejada en terapia intermedia bajo observación, circunstancias en las que habrían ocurrido los abusos.

La mujer, imposibilitada de hablar, tomó un papel y lápiz la semana pasada y escribió en él que había sido abusada por uno de los enfermeros que la venía asistiendo, al menos en tres ocasiones.

Rápidamente, la familia acudió ante la fiscalía neuquina y realizó la denuncia correspondiente, lo que puso en marcha medidas inmediatas.

Se aguardan pericias

La fiscal Carolina Mauri, de la Fiscalía de Violencia contra las Mujeres, ya ordenó algunas medidas concretas para esclarecer el hecho y, con la evidencia reunida, determinar si es posible formularle cargos al enfermero señalado.

En primer lugar, se entrevistó a la víctima realizando las adaptaciones requeridas para poder escucharla en la medida de sus posibilidades. Además, se entrevistó a más personal de la clínica, se pidió la historia clínica de la mujer y se requirieron los registros de cámaras del establecimiento.

fiscal carolina mauri

Finalmente, se ordenó que el Cuerpo Médico Forense revise a la mujer en busca de indicios físicos del abuso que denuncia. El enfermero que señala la mujer ya fue individualizado y notificado de la investigación en su contra.

Le impusieron una pena de 8 años de cárcel a un enfermero abusador

En agosto de 2025 y tras un acuerdo de responsabilidad, otro enfermero condenado por violar a una paciente recibió una sentencia de 8 años de cárcel efectiva. Así lo definió el tribunal integrado por los jueces Cristian Piana, Juan Pablo Encina y Florencia Martini. Además, se dispuso el registro de los datos genéticos y la inscripción del hombre en el Registro de Personas Condenadas por Delitos contra la Integridad Sexual (RIPeCoDIS).

La fiscalía había solicitado una pena de 11 años y medio de cárcel, mientras que la defensa había requerido el mínimo de ocho años que establece el Código Penal para el delito de abuso sexual agravado por la guarda.

El condenado reconoció que el 2 de noviembre de 2024, entre las 8:20 y las 8:45, cometió el abuso sexual mientras estaba a cargo de la paciente en la habitación en la que estaba internada. Lo hizo aprovechando un estado de “convalecencia e indefensión”.

SFP Ciudad Judicial (2) Sebastián Fariña Petersen

La declaración de responsabilidad fue por el delito de abuso sexual con acceso carnal, agravado por la guarda, en carácter de autor.

La fiscal Carolina Mauri valoró al pedir la pena el género y la edad de la víctima: una mujer, adulta mayor de más de 70 años; y el impacto psicoemocional que tuvo en ella el abuso. Finalmente, también valoró como agravante el daño institucional que produjo el accionar del enfermero, afectando la confianza de la sociedad en la relación médico-paciente que es base de la medicina y de las instituciones dedicadas al cuidado de la salud.