Impactante vuelco de un enorme camión cargado de pollos: la gente se llevó la mercadería

El conductor del camión perdió el control en una rotonda. La empresa tomó una sorprendente decisión con los alimentos que traslaba.

El brusco vuelco que sufrió un camión de transporte en las calles del oeste neuquino generó conmoción entre los vecinos y un importante operativo policial, pero tuvo un final feliz. Sin heridos y con una importante carga a punto de perderse, los vecinos se fueron a sus casas con pollos gratis.

En diálogo con LM Neuquén , el comisario Ariel Elizondo informó que el vuelco se registró este sábado por la mañana, alrededor de las 9:30, en la rotonda de calles Huilén y Novella . Personal de Comisaría 21 dio el aviso a personal de Tránsito, que se hizo presente y constató la presencia de un camión.

"Se constata que era un camión que había perdido el control por motivos que se tratan de establecer, de una empresa de Buenos Aires, Truck Sur. El conductor era un hombre de 26 años", detalló Elizondo.

Afortunadamente, una rápida entrevista con el conductor permitió establecer que había resultado ileso, por lo que se lo sometió a un control de alcoholemia, que arrojó resultado negativo.

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Producto del siniestro, el camión sufrió importantes daños y gran parte de su mercadería, que eran pollos, quedó esparcida por la calzada.

De inmediato, se tomó comunicación con la fiscalía de turno, que a su vez ordenó que el personal se comunique con la empresa para determinar cómo proceder con la mercadería, que en poco tiempo podía perder la cadena de frío, lo que significaba que no se podrían consumir y deberían ser descartados.

Camión volcado rotonda Av Huilen Maria Isabel Sanchez

"La empresa, viendo y considerando que los alimentos están asegurados y que se habían juntado varios vecinos en el lugar, decidió que les sean entregados mientras seguían aptos para consumo", contó Elizondo.

De esta manera, ordenadamente y con la intervención de varios efectivos policiales, se hizo entrega de los alimentos a quienes se acercaron a la escena del siniestro. Intervino personal de comisaría, Tránsito, Metropolitana y Bomberos.

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El jefe policial descartó totalmente que los vecinos hayan "saqueado" el camión, como trascendió inicialmente, y confirmó que la entrega fue decisión de la empresa afectada.

Por el momento, el vehículo siniestrado permanece en el lugar mientras se aguarda la llegada de la grúa del seguro particular contratado por la empresa para retirarlo. El conductor tenía toda la documentación obligatoria, no hubo otros vehículos involucrados en el accidente ni heridos.

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Impresionate accidente: perdió el control del vehículo, volcó y terminó internada

Un impactante siniestro vial se registró este viernes por la tarde sobre la Ruta Provincial N° 6, en cercanías del paraje Difunta Correa. Como consecuencia del vuelco, una mujer sufrió graves heridas y fue derivada al hospital.

El hecho ocurrió alrededor de las 15:30, cuando una conductora —una mujer de 47 años oriunda de El Cholar— circulaba a bordo de un Volkswagen Gol. Por causas que aún se investigan, perdió el control del vehículo, derrapó y terminó con un vuelco, quedando el auto recostado sobre su lateral izquierdo en un tramo de ripio.

Según detalló el comisario inspector Mariano Jara, coordinador de la Dirección Seguridad Altos del Neuquén a este medio, la víctima sufrió lesiones en la cabeza y el rostro, incluyendo un corte de importante tamaño. “Perdió la maniobrabilidad del rodado, derrapó y dio unos tumbos. Quedó sobre su lateral izquierdo. Presentaba lesiones de consideración en el cráneo y en la cara, pero está fuera de peligro”, explicó.

En un primer momento, la mujer fue asistida por personal policial de El Cholar y derivada al hospital local, donde fue estabilizada. Sin embargo, debido a la gravedad de las heridas, los médicos dispusieron su traslado urgente al hospital Gregorio Álvarez de Chos Malal, donde permanece internada bajo evaluación.