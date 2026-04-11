Comienza la obra de gas más grande en la historia de Neuquén: beneficiará a más de 1.200 familias

La Municipalidad de Neuquén puso en marcha una nueva etapa del Plan Dale Gas con la ejecución de la red de gas en los sectores 2 y 7 de Mayo.

La Municipalidad de Neuquén inició la ejecución de la red de gas en los sectores 2 y 7 de Mayo, en el marco del Plan Dale Gas , una intervención considerada la más grande en la historia de la ciudad en materia de infraestructura de gas. La obra beneficiará a 1.286 familias que viven en esas áreas desde hace más de 20 años y tendrá un plazo de ejecución de ocho meses.

El presidente del Instituto Municipal de Urbanismo y Hábitat (IMUH), Marco Zapata, recorrió el sector junto al intendente Mariano Gaido y destacó la magnitud del proyecto. “Iniciamos la obra de gas para los sectores 2 y 7 de Mayo, donde viven 1.286 familias. Es una obra gigante, la más grande en la historia de Neuquén”, afirmó.

La intervención representa una inversión municipal de 3.670 millones de pesos y contempla la instalación de 22.000 metros lineales de cañería , además de las conexiones domiciliarias para todas las familias del sector.

Intervenciones en asentamientos y desarrollo de la obra

Zapata recordó que el municipio viene avanzando en distintos asentamientos de la ciudad y detalló el estado de situación. “De los 24 asentamientos, 23 ya han sido intervenidos con distintos grados de avance. Solo cuatro aún no cuentan con gas, pero estamos trabajando para revertir esa situación”, señaló.

En esa línea, indicó que hace algunas semanas comenzó la apertura y regularización de calles en el sector Jarillal, una intervención previa a la ejecución de la red eléctrica.

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El funcionario explicó que este tipo de obras requieren tiempos prolongados debido a las condiciones del territorio y aseguró que los vecinos ya fueron notificados sobre el inicio de los trabajos y las precauciones necesarias durante la ejecución.

“Se trata de una obra de gran magnitud: contempla la instalación de 22.000 metros lineales de cañería y las conexiones domiciliarias para todas las familias”, detalló.

Además, sostuvo que la política municipal apunta a atender la realidad existente en los barrios. “Tal como sostiene el intendente, desde la gestión no estamos de acuerdo con la toma de tierras, pero no podemos desconocer la realidad de los asentamientos existentes en la ciudad desde hace muchos años”, afirmó.

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Sobre el desarrollo de los trabajos, explicó que en una primera etapa se instalarán los nichos de gas, lo que implicará intervenir algunos frentes de viviendas ubicados sobre la línea municipal, mientras que en paralelo otro equipo avanzará con la instalación de la red. También adelantó que en dos meses comenzará la obra de cloacas en el sector.

“Para nosotros, una obra de gas de esta magnitud representa un gran desafío, ya que nunca se realizó algo similar. La colaboración de los vecinos es fundamental para garantizar su éxito”, concluyó Zapata.

Avanza la regularización en otros sectores de la ciudad

La Municipalidad de Neuquén también avanza con obras de infraestructura en otros barrios. Días atrás comenzó la obra de gas en el barrio Nueva Jerusalén, que beneficiará a unas 60 familias que esperaron más de 20 años para acceder al servicio.

En paralelo, se inició la apertura de calles en el sector Jarillal, ubicado en el noroeste de la ciudad, en cercanías del barrio Colonia Rural Nueva Esperanza, una intervención que alcanzará a más de 500 familias que residen en el lugar desde hace más de 16 años.