Provincia lleva la red de gas natural a 700 familias del Alto Neuquén

Gracias a una inversión de 37 mil millones de pesos, la red llegará a Manzano Amargo, Varvarco y otras localidades del norte.

El Gobierno provincial otorgó un aporte de más de 37.000 millones de pesos a la empresa Hidrocarburos del Neuquén Sociedad Anónima ( HIDENESA ), para financiar una red de gas natural en la región del Alto Neuquén , que beneficiará a más de 700 familias.

Los fondos fueron autorizados mediante un decreto 408/2026, firmado por el gobernador Rolando Figueroa y el ministro de Energía de la provincia, Gustavo Medele . La obra contempla la extensión de redes y la conversión de la matriz energética en Manzano Amargo, Varvarco, la Comunidad Antiñir Pilquiman y parajes como Tierras Blancas y Bella Vista.

Actualmente, estas localidades se abastecen desde plantas de Gas Licuado de Petroleo ( GLP ) transportado desde Bahía Blanca, lo que genera costos logísticos que no están incluidos en el cuadro tarifario ordinario.

Se trata de una infraestructura estratégica para el Ejecutivo, porque además de mejorar la calidad de vida de las comunidades, permitirá mitigar el impacto del aumento de las tarifas previsto para el suministro de GLP por la quita de subsidios nacionales y asegurará un crecimiento proyectado a más de 250 nuevos usuarios en parajes y 450 conversiones en las localidades principales.

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Otras localidades del norte que ya tienen gas natural

En junio de 2025, la larga espera por el servicio de gas natural llegó a su fin en la localidad de Los Guañacos. El gobernador Rolando Figueroa, inauguró una obra que permitirá dotar del servicio a los habitantes de la localidad del norte neuquino.

Con la finalización de la obra, la localidad ubicada en el Alto Neuquén tendrá gas natural. Hidrocarburos del Neuquén SA (Hidenesa) realizó la obra del tendido de la red, que se extendió por 27 kilómetros, desde Andacollo hasta Guañacos. La empresa provincial se hizo cargo de los trabajos y hará el transporte y la distribución del servicio a cada hogar que tenga las condiciones para ello dentro del domicilio.

gas natural

Meses atrás, el gobernador había destacado el compromiso del gobierno provincial de que el gas sea “primero para los neuquinos”. Así había anunciado estas obras y el avance en el corto plazo con el suministro de gas a Lileo, Los Miches, Los Carrizos y Las Ovejas. “Tenemos gas y estamos dispuestos a venderle al mundo, pero que sea primero para nuestra gente”, indicó en esa ocasión.

En diciembre de 2025, la empresa provincial Hidrocarburos del Neuquén S.A. (Hidenesa) continúa ejecutando obras de extensión de la red de gas natural, un proyecto estratégico que forma parte del plan provincial para llevar este servicio esencial a las localidades del Alto Neuquén. Son pueblos y parajes con inviernos muy duros y donde el gas es un recurso fundamenta para sus habitantes.

HIDENESA

La iniciativa, que forma parte de la obra pública que hace el Estado neuquino, permitirá conectar a la localidad de Villa del Nahueve y Bella Vista con el sistema troncal, avanzando desde la estación reguladora de Cayanta y marcando un paso clave hacia la autosuficiencia energética regional.