El servicio de gas llega a Los Guañacos, a 70 años de la provincialización

Meses atrás, el gobernador había destacado el compromiso del gobierno provincial de que el gas sea “primero para los neuquinos”. Así había anunciado estas obras y el avance en el corto plazo con el suministro de gas a Lileo, Los Miches, Los Carrizos y Las Ovejas. “Tenemos gas y estamos dispuestos a venderle al mundo, pero que sea primero para nuestra gente”, indicó en esa ocasión.

La concreción de la obra implica saldar una deuda histórica con los pobladores de este pequeño pueblo del Norte neuquino, cuyo nacimiento institucional se remonta a 1988, pero los primeros asentamientos son incluso previos al 15 de junio 1955, cuando el Congreso aprobó la ley Nº 14.408 que transformó en provincia el entonces Territorio Nacional del Neuquén.

Una vieja deuda con los pobladores

Hasta ese momento, Neuquén se desarrollaba bajo el rol tutelar del Estado Nacional. “No podíamos ni siquiera elegir presidente, no teníamos derecho a voto y éramos extranjeros en nuestra propia tierra. Le aportábamos al país, pero no podíamos elegir las autoridades”, recordó este miércoles el gobernador y explicó: “Después se permitió contar en el Congreso de la Nación con representantes que tenían voz, pero no voto, y luego pasamos a ser provincia”.

Desde el inicio de su gestión, Figueroa destacó la necesidad de ordenar las cuentas públicas y que los recursos se destinen a las obras y políticas prioritarias para los habitantes de la provincia. “No sirve ordenar para no redistribuir absolutamente nada. Hay que ordenar y borrar las injusticias”, aseguró y recalcó que “no llegamos hasta acá para que las cosas sigan igual”.

También señaló como uno de los objetivos de su gestión eliminar “las injusticias que durante años hemos sentido los neuquinos” y planteó como una situación emblemática que localidades neuquinas no cuenten con el servicio mientras la provincia busca incrementar las exportaciones del gas que se produce en Vaca Muerta. “Si visitamos el mundo, generamos mercados y hacemos todo eso sin darle gas a la región que lo produce, habla muy mal de nosotros”, remarcó.

“¿Cómo le explicamos a los vecinos de Los Guañacos que pasa el gas a escasos kilómetros de su casa y no tienen cómo calefaccionarse? Es algo inconcebible”, se había preguntado.