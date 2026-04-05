Todo muy parejo: así está la tabla del Federal A jugadas tres fechas

En medio de un comienzo donde reina la paridad, Deportivo Rincón ganó en casa y Cipo sacó un punto en Mendoza.
Por sus características, el Federal A es parejo de por sí. De todas formas, el comienzo del certamen 2026 tiene ese rasgo más acentuado que en otros años y así lo están experimentando Deportivo Rincón y Cipo. Ambos forman parte de una pareja zona 3, que este domingo cumplió su tercer capítulo.
Al mismo tiempo, otro hecho significativo es que sobre doce partidos disputados hasta ahora en el grupo, no hubo triunfos visitantes.
Por la tercera fecha, Rincón ganó su primer partido del año con un 2-0 sobre Argentino de Monte Maíz que lo lleva a sumar 4 puntos. Tras tener libre en la primera fecha y el buen punto que se llevó de Mendoza ante FADEP, el equipo de Pablo Castro se apoyó en la contundencia de Cristian Estigarribia y Facundo Miguel para sellar el éxito en el estadio Elías Moisés Gómez.
Cipo había mostrado dos caras opuestas en el inicio de la temporada. La derrota 1-3 con Atenas en Río Cuarto y la victoria 3-0 sobre San Martín de Mendoza en La Visera fueron muy diferentes.
Esta vez, en la visita a Huracán Las Heras, el trámite fue más parejo y se llevó un punto tras el 1 a 1. Lo ganaba por el tanto de Martín Peralta, pero se distrajo en el inicio del segundo tiempo y Facundo Romero lo empató con un zurdazo al ángulo.
Por su parte, San Martín también es una muestra de lo que están pesando las localías. Con el tanto de Agustín Ferro en el complemento, se impuso a Atenas por la mínima y festejó por primera vez en el año.
El sábado, Costa Brava de General Pico y Juventud Unida Universitario de San Luis empataron 1 a 1. Los puntanos se pusieron al frente casi desde el vestuario mediante Lautaro Lucero, pero Tomás Garro igualó promediando la etapa inicial.
FADEP de Mendoza tuvo fecha libre.
Cómo sigue la zona 3 del Federal A
Fecha 4 (12 de Abril)
Atenas Río Cuarto vs Huracán Las Heras
Cipolletti vs Costa Brava
Juventud Unida Universitario vs Deportivo Rincón
Argentino Monte Maíz vs FADEP
Libre: Atlético Club San Martín
Fecha 5 (19 de Abril)
FADEP vs Juventud Unida Universitario
Deportivo Rincón vs Cipolletti
Costa Brava vs Atenas Río Cuarto
Huracán Las Heras vs Atlético Club San Martín
Libre: Argentino Monte Maíz
Fecha 6 (26 de Abril)
Atlético Club San Martín vs Costa Brava
Atenas Río Cuarto vs Deportivo Rincón
Cipolletti vs FADEP
Juventud Unida Universitario vs Argentino Monte Maíz
Libre: Huracán Las Heras
Fecha 7 (3 de Mayo)
Argentino Monte Maíz vs Cipolletti
FADEP vs Atenas Río Cuarto
Deportivo Rincón vs Atlético Club San Martín
Costa Brava vs Huracán Las Heras
Libre: Juventud Unida Universitario
Fecha 8 (10 de Mayo)
Huracán Las Heras vs Deportivo Rincón
Atlético Club San Martín vs FADEP
Atenas Río Cuarto vs Argentino Monte Maíz
Cipolletti vs Juventud Unida Universitario
Libre: Costa Brava
Fecha 9 (17 de Mayo)
Juventud Unida Universitario vs Atenas Río Cuarto
Argentino Monte Maíz vs Atlético Club San Martín
FADEP vs Huracán Las Heras
Deportivo Rincón vs Costa Brava
Libre: Cipolletti
Fecha 10 (24 de Mayo)
FADEP vs Costa Brava
Argentino Monte Maíz vs Huracán Las Heras
Juventud Unida Universitario vs Atlético Club San Martín
Cipolletti vs Atenas Río Cuarto
Libre: Deportivo Rincón
Fecha 11 (31 de Mayo)
Atlético Club San Martín vs Cipolletti
Huracán Las Heras vs Juventud Unida Universitario
Costa Brava vs Argentino Monte Maíz
Deportivo Rincón vs FADEP
Libre: Atenas Río Cuarto
Fecha 12 (7 de Junio)
Argentino Monte Maíz vs Deportivo Rincón
Juventud Unida Universitario vs Costa Brava
Cipolletti vs Huracán Las Heras
Atenas Río Cuarto vs Atlético Club San Martín
Libre: FADEP
Fecha 13 (14 de Junio)
Huracán Las Heras vs Atenas Río Cuarto
Costa Brava vs Cipolletti
Deportivo Rincón vs Juventud Unida Universitario
FADEP vs Argentino Monte Maíz
Libre: Atlético Club San Martín
Fecha 14 (21 de Junio)
Juventud Unida Universitario vs FADEP
Cipolletti vs Deportivo Rincón
Atenas Río Cuarto vs Costa Brava
Atlético Club San Martín vs Huracán Las Heras
Libre: Argentino Monte Maíz
Fecha 15 (28 de Junio)
Costa Brava vs Atlético Club San Martín
Deportivo Rincón vs Atenas Río Cuarto
FADEP vs Cipolletti
Argentino Monte Maíz vs Juventud Unida Universitario
Libre: Huracán Las Heras
Fecha 16 (5 de Julio)
Cipolletti vs Argentino Monte Maíz
Atenas Río Cuarto vs FADEP
Atlético Club San Martín vs Deportivo Rincón
Huracán Las Heras vs Costa Brava
Libre: Juventud Unida Universitario
Fecha 17 (12 de Julio)
Deportivo Rincón vs Huracán Las Heras
FADEP vs Atlético Club San Martín
Argentino Monte Maíz vs Atenas Río Cuarto
Juventud Unida Universitario vs Cipolletti
Libre: Costa Brava
Fecha 18 (19 de Julio)
Atenas Río Cuarto vs Juventud Unida Universitario
Atlético Club San Martín vs Argentino Monte Maíz
Huracán Las Heras vs FADEP
Costa Brava vs Deportivo Rincón
Libre: Cipolletti
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