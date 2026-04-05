Todo muy parejo: así está la tabla del Federal A jugadas tres fechas

En medio de un comienzo donde reina la paridad, Deportivo Rincón ganó en casa y Cipo sacó un punto en Mendoza.

Por sus características, el Federal A es parejo de por sí. De todas formas, el comienzo del certamen 2026 tiene ese rasgo más acentuado que en otros años y así lo están experimentando Deportivo Rincón y Cipo . Ambos forman parte de una pareja zona 3, que este domingo cumplió su tercer capítulo.

Al mismo tiempo, otro hecho significativo es que sobre doce partidos disputados hasta ahora en el grupo, no hubo triunfos visitantes.

Por la tercera fecha, Rincón ganó su primer partido del año con un 2-0 sobre Argentino de Monte Maíz que lo lleva a sumar 4 puntos. Tras tener libre en la primera fecha y el buen punto que se llevó de Mendoza ante FADEP, el equipo de Pablo Castro se apoyó en la contundencia de Cristian Estigarribia y Facundo Miguel para sellar el éxito en el estadio Elías Moisés Gómez.

deportivo rincón facundo miguel gol (4)

Cipo había mostrado dos caras opuestas en el inicio de la temporada. La derrota 1-3 con Atenas en Río Cuarto y la victoria 3-0 sobre San Martín de Mendoza en La Visera fueron muy diferentes.

Esta vez, en la visita a Huracán Las Heras, el trámite fue más parejo y se llevó un punto tras el 1 a 1. Lo ganaba por el tanto de Martín Peralta, pero se distrajo en el inicio del segundo tiempo y Facundo Romero lo empató con un zurdazo al ángulo.

huracán las heras cipo

Por su parte, San Martín también es una muestra de lo que están pesando las localías. Con el tanto de Agustín Ferro en el complemento, se impuso a Atenas por la mínima y festejó por primera vez en el año.

El sábado, Costa Brava de General Pico y Juventud Unida Universitario de San Luis empataron 1 a 1. Los puntanos se pusieron al frente casi desde el vestuario mediante Lautaro Lucero, pero Tomás Garro igualó promediando la etapa inicial.

FADEP de Mendoza tuvo fecha libre.

tabla federal a fecha 3 zona 3

Cómo sigue la zona 3 del Federal A

Fecha 4 (12 de Abril)

Atenas Río Cuarto vs Huracán Las Heras

Cipolletti vs Costa Brava

Juventud Unida Universitario vs Deportivo Rincón

Argentino Monte Maíz vs FADEP

Libre: Atlético Club San Martín

Fecha 5 (19 de Abril)

FADEP vs Juventud Unida Universitario

Deportivo Rincón vs Cipolletti

Costa Brava vs Atenas Río Cuarto

Huracán Las Heras vs Atlético Club San Martín

Libre: Argentino Monte Maíz

Fecha 6 (26 de Abril)

Atlético Club San Martín vs Costa Brava

Atenas Río Cuarto vs Deportivo Rincón

Cipolletti vs FADEP

Juventud Unida Universitario vs Argentino Monte Maíz

Libre: Huracán Las Heras

Fecha 7 (3 de Mayo)

Argentino Monte Maíz vs Cipolletti

FADEP vs Atenas Río Cuarto

Deportivo Rincón vs Atlético Club San Martín

Costa Brava vs Huracán Las Heras

Libre: Juventud Unida Universitario

Fecha 8 (10 de Mayo)

Huracán Las Heras vs Deportivo Rincón

Atlético Club San Martín vs FADEP

Atenas Río Cuarto vs Argentino Monte Maíz

Cipolletti vs Juventud Unida Universitario

Libre: Costa Brava

Fecha 9 (17 de Mayo)

Juventud Unida Universitario vs Atenas Río Cuarto

Argentino Monte Maíz vs Atlético Club San Martín

FADEP vs Huracán Las Heras

Deportivo Rincón vs Costa Brava

Libre: Cipolletti

Fecha 10 (24 de Mayo)

FADEP vs Costa Brava

Argentino Monte Maíz vs Huracán Las Heras

Juventud Unida Universitario vs Atlético Club San Martín

Cipolletti vs Atenas Río Cuarto

Libre: Deportivo Rincón

Fecha 11 (31 de Mayo)

Atlético Club San Martín vs Cipolletti

Huracán Las Heras vs Juventud Unida Universitario

Costa Brava vs Argentino Monte Maíz

Deportivo Rincón vs FADEP

Libre: Atenas Río Cuarto

Fecha 12 (7 de Junio)

Argentino Monte Maíz vs Deportivo Rincón

Juventud Unida Universitario vs Costa Brava

Cipolletti vs Huracán Las Heras

Atenas Río Cuarto vs Atlético Club San Martín

Libre: FADEP

Fecha 13 (14 de Junio)

Huracán Las Heras vs Atenas Río Cuarto

Costa Brava vs Cipolletti

Deportivo Rincón vs Juventud Unida Universitario

FADEP vs Argentino Monte Maíz

Libre: Atlético Club San Martín

Fecha 14 (21 de Junio)

Juventud Unida Universitario vs FADEP

Cipolletti vs Deportivo Rincón

Atenas Río Cuarto vs Costa Brava

Atlético Club San Martín vs Huracán Las Heras

Libre: Argentino Monte Maíz

Fecha 15 (28 de Junio)

Costa Brava vs Atlético Club San Martín

Deportivo Rincón vs Atenas Río Cuarto

FADEP vs Cipolletti

Argentino Monte Maíz vs Juventud Unida Universitario

Libre: Huracán Las Heras

Fecha 16 (5 de Julio)

Cipolletti vs Argentino Monte Maíz

Atenas Río Cuarto vs FADEP

Atlético Club San Martín vs Deportivo Rincón

Huracán Las Heras vs Costa Brava

Libre: Juventud Unida Universitario

Fecha 17 (12 de Julio)

Deportivo Rincón vs Huracán Las Heras

FADEP vs Atlético Club San Martín

Argentino Monte Maíz vs Atenas Río Cuarto

Juventud Unida Universitario vs Cipolletti

Libre: Costa Brava

Fecha 18 (19 de Julio)

Atenas Río Cuarto vs Juventud Unida Universitario

Atlético Club San Martín vs Argentino Monte Maíz

Huracán Las Heras vs FADEP

Costa Brava vs Deportivo Rincón

Libre: Cipolletti