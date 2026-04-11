Luis Bertolini salió a defenderse antes de ser imputado por la justicia

El intendente de Plottier compartió un mensaje con los vecinos de la localidad en el que cuestionó las pruebas que presentará el fiscal.

El intendente de Plottier cuestiona las pruebas que presentará el fiscal en su contra.

A dos días de la audiencia de formulación de cargos, el intendente de Plottier, Luis Bertolini, emitió un comunicado a los vecinos de su ciudad para aclarar su situación legal. Dijo que, tras recibir un informe del Ministerio Público Fiscal ( MPF ), entiende que el fiscal no cuenta con pruebas que lo vinculen a una administración fraudulenta.

“El 10-03-2026, llamativamente a solo dos días de la audiencia, recibimos el informe contable que el MPF va a presentar el lunes en la audiencia. Lo leímos con atención y lo que encontramos no es la prueba de un fraude. Es la prueba de que el fiscal no tiene la prueba del fraude que prometió ”, sostuvo Bertolini a través de un comunicado.

Según el jefe comunal, la contadora que hizo el informe para el fiscal detalló, en la página 12 de su propio informe, “que su trabajo no implica ninguna valoración sobre si las contrataciones fueron legales, razonables o convenientes”.

Bertolini insiste en que fue la misma contadora quien “aclaró que contó, cuánto se pagó, pero no analizó si estuvo bien pagado. Esa diferencia es todo”.

Aniversario de Plottier - Bertolini (17) Claudio Espinoza

Cuestionamientos al fiscal

“El fiscal (Pablo Vignaroli) quiere impresionar y decir: dos mil trescientos millones de pesos. Es un número que impresiona. Está diseñado para impresionar”, destacó el intendente e indicó que “lo que hace que un número sea un delito es demostrar que ese dinero se pagó de más, o que se pagó por servicios que no se prestaron, o que hubo una maniobra para robarlo”.

Cuestionó que esta situación no se observa en el informe “porque nadie lo analizó”. Aseguró que no hay comparación de precios de mercado. Y se preguntó: ¿dónde están los sobreprecios que denuncio en los medios?

Añadió que “en ningún lugar del informe contable aparece que el municipio le haya contratado, ni transferidos fondos a Valco Soluciones SRL (la empresa vinculada al hijo de Gladys Ramírez)”.

Bertolini cerró: “Fui elegido por el 57 por ciento de los vecinos de Plottier. Esa confianza no se revoca con un número grande en una pericia que su propia auditoria del poder judicial aclaró que no prueba nada ilegal. Se revoca con pruebas”.

Mensaje de Luis Bertolini antes de ser imputado

Por qué se lo investiga

La Oficina Judicial informó al MPF que la fecha fijada para la audiencia de formulación de cargos del intendente de Plottier y de otras dos personas será el próximo lunes 13 de abril a las 11 de la mañana. El objetivo del MPF es formular cargos al intendente Luis Bertolini, a la subsecretaria de Hacienda del Municipio, Gladys Ramírez, y al titular de una empresa privada. El requerimiento lo efectuó la fiscal del caso, Rocío Rivero, de la fiscalía de Delitos Económicos, bajo la supervisión del fiscal jefe Pablo Vignaroli.

En la audiencia se formalizará la acusación contra las tres personas en el contexto de una investigación iniciada en enero de 2026, luego de una denuncia presentada ante el organismo.

En esa denuncia se pudieron en duda dos cuestiones: el dictado del decreto 646/25 por parte del jefe comunal, mediante el cual se eximió del pago de tasas municipales a vecinos del barrio privado “Los Canales” durante el primer semestre de 2025; y supuestas irregularidades en la contratación de una empresa privada para ejecutar obras públicas, en cuya integración societaria habría familiares de funcionarios municipales.

Aniversario de Plottier - Bertolini (38) Claudio Espinoza

La vecina, que radicó la denuncia contra el intendente, fue quien aportó datos sobre la contratación de parte de la Municipalidad de Plottier a una empresa privada, que el dueño sería un hijo de la subsecretaría de Hacienda, para que lleve adelante obras.

Los delitos investigados son administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Vignaroli informó en su momento que habían secuestrado 180 expedientes en los que trabajaban para finalmente fijar la imputación.