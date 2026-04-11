VIDEO: así fue el impactante vuelco del camión cargado de pollos

El insólito episodio ocurrió este sábado por la mañana y quedó registrado por las cámaras de seguridad de la zona.

El impactante vuelco de un camión de transporte en las calles del oeste neuquino continúa generando conmoción entre los vecinos. Con el correr de las horas se conocieron más detalles e incluso comenzó a circular en redes sociales un video que refleja el impacto del accidente.

En diálogo con LM Neuquén, el comisario Ariel Elizondo informó que el hecho se registró este sábado, alrededor de las 9:30, en la rotonda de calles Huilén y Novella . Personal de Comisaría 21 dio el aviso a la Dirección de Tránsito, que se dirigió al lugar y constató la presencia de un camión.

Elizondo agregó que las causas del vuelco no están claras y confirmó que el vehículo pertenece a la empresa Truck Sur de Buenos Aires, que era conducido por un hombre de 26 años. A pesar de la increíble secuencia, el joven resultó ileso; además, al someterse al test de alcoholemia, dio negativo.

Camion volco en rotonda de Av Huilen (4) Maria Isabel Sanchez

Las impactantes imágenes

Este mediodía, las imágenes de una cámara de seguridad de la zona comenzaron a circular en las redes sociales. Las mismas permiten apreciar la violencia del siniestro.

El video refleja al camión, de gran porte, perdiendo el control al doblar en la curva, quedando tumbado sobre el lado izquierdo, mientras otros vehículos circulaban por el carril contrario.

Producto del siniestro, el camión sufrió importantes daños y gran parte de su mercadería, que eran pollos, quedó esparcida por la calzada.

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Ante la gravedad del hecho, la empresa tomó una decisión ante la posible pérdida de cadena de frío de la mercadería. “La empresa, viendo y considerando que los alimentos están asegurados y que se habían juntado varios vecinos en el lugar, decidió que les sean entregados mientras seguían aptos para consumo", contó Elizondo.

De esta manera, ordenadamente y con la intervención de varios efectivos policiales, se hizo entrega de los alimentos a quienes se acercaron a la escena del siniestro. Intervino personal de comisaría, Tránsito, Metropolitana y Bomberos.

Camion volco en rotonda de Av Huilen (5) Maria Isabel Sanchez

El jefe policial descartó totalmente que los vecinos hayan "saqueado" el camión, como trascendió inicialmente, y confirmó que la entrega fue decisión de la empresa afectada.

Por el momento, el vehículo siniestrado permanece en el lugar mientras se aguarda la llegada de la grúa del seguro particular contratado por la empresa para retirarlo. El conductor tenía toda la documentación obligatoria; no hubo otros vehículos involucrados en el accidente ni heridos.